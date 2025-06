«Parque sí, parking no», claman los vecinos en defensa de El Campillín, en Oviedo

Paz De Alvear Oviedo Martes, 10 de junio 2025, 19:56 Comenta Compartir

La plataforma vecinal El Campillín no se toca exhibió músculo durante la celebración de una quedada popular este Martes de Campo con el objetivo principal de mostrar su rechazo al aparcamiento subterráneo previsto por el equipo de gobierno.

Bajo el lema 'Parking no, parque sí; El Campillín no se toca', representantes de la agrupación vecinal Santo Domingo-Campillín y de las asociaciones Oviedo Redondo, Otero Norte, Villafría-Fuente Pelayo, y otros colectivos como las plataformas La Malatería no se tira o Uniendo Barrios Uviéu y Ecologistas en Acción, Amigos de la Naturaleza y diversos vecinos de la zona unieron sus fuerzas «en defensa de El Campillín, el segundo pulmón verde la ciudad». A su lado no faltaron ediles del Grupo Municipal Socialista y de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo.

En próximas fechas, la plataforma, que va ganando apoyos, recogerá firmas a su favor y pedirá una reunión con el equipo de gobierno.