La Pasarela Campoamor se despide del Bellas Artes Clausura su semana de actividades en la pinacoteca con un desfile con diseños de Fely Campo, Píkara o Annaiss Yucra

R. Fidalgo Oviedo Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:54

La Pasarela Campoamor de Oviedo puso el broche final a su semana de actividades en el Museo de Bellas Artes de Asturias con un desfile que transformó las salas de la pinacoteca en un escenario único donde moda y arte dialogaron en perfecta sintonía. Esta iniciativa se enmarca dentro de la exposición 'La Semana de Pasarela Campoamor', una propuesta inédita que plantea un interesante ejercicio de correspondencias artísticas al reunir once vestidos y once pinturas en un mismo espacio.

Durante esta clausura, veintiséis modelos recorrieron el entorno patrimonial luciendo diseños de gran diversidad estética y colorida, en una puesta en escena que destacó tanto por el talento internacional como por la recuperación de piezas icónicas. Entre las propuestas presentadas figuró la colección Fall–Winter 2025-2026 de Elisabetta Franchi, traída en exclusiva para Asturias por la firma Pikara, así como el vibrante trabajo de la diseñadora peruana Annaiss Yucra, reconocida por su moda sostenible de inspiración étnica y colorido intenso. La pasarela también acogió la delicadeza de las sedas naturales de la colección primavera–verano de Ultrammar, los diseños de alta costura de la firma española de Fely Campo y una colección privada dedicada al mítico Little Black Dress, rindiendo homenaje a la elegancia universal del vestido negro.

La Pasarela Campoamor celebrará su gala principal de esta primera edición el próximo 18 de diciembre en el Teatro Campoamor.