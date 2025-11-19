La moda y el arte, unidos en una exposición inédita en el Bellas Artes

Moda y arte unidos en una exposición inédita en el Museo de Bellas Artes: 'Semana Pasarela Campoamor'. Un diálogo único entre obras maestras de ... la pintura y creaciones de alta costura gracias al binomio de Pasarela Campoamor y la pinacoteca.

La muestra reunió piezas de destacados maestros de la colección del museo como Miquel Barceló, Equipo Crónica, Eduardo Úrculo, Pablo Picasso, Hermen Anglada-Camarasa, Ramón Casas, Joaquín Sorolla y Miguel Jacinto Meléndez que fueron reinterpretadas por diseñadores de prestigio nacional e internacional como Alfonso Pérez para Ángel Schlesser, María Lafuente, Celia B, Charme, Isabel Zapardiez, Fely Campo, Arturo Obegero y Anaiss Yucra, entre otros. Cada diseño de ellos estableció una conexión visual y conceptual con la obra de arte que lo inspiró.

Alfonso Pérez, director creativo de Angel Schlesser, tradujo en moda la esencia de Picasso. «Es un proceso complicado porque la pintura da vértigo, y más la de Picasso. He hecho algo honesto y me he ido al concepto», reveló.

La diseñadora asturleonesa María Lafuente abrazó la luminosidad de Sorolla para su última colección. La alegría y la vibración cromática del maestro valenciano son el eje de su universo textil. «Feliz porque es todo luminosidad. Es maravilloso unir el arte y la moda porque hacen crecer y visibilizar todo esto», afirmó Lafuente.

La exposición, una propuesta cultural multidisciplinar, cosechó éxitos y fue enriquecida con la participación de la Ópera de Oviedo y la Universidad Europea.