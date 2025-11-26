El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nacho Cuesta, María Teresa Prendes, Juan Carlos Herrero-Orrio, Alfredo Canteli, Javier Jové, Clara Sierra, Manuel Cifuentes, Luisa Álvarez y Marce Raigoso. Mario Rojas

Una placa para recordar a los niños del antiguo hospicio de Oviedo

Una leyenda junto a 'La Maternidad' en los jardines del hotel del Reconquista recuerda a los más de 30.000 niños que pasaron por el antiguo hospicio durante dos siglos

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:28

Comenta

Hace no tanto tiempo, en el Hotel de la Reconquista resonaba el llanto de los niños. Las paredes de este edificio monumental albergan en su memoria de piedra el recuerdo del antiguo Hospicio. Este miércoles, el pasado y el presente se han unido en un acto cargado de simbolismo: la inauguración de la placa homenaje a la Infancia Expósita de Asturias que acompaña a 'La Maternidad', trasladada desde el paseo de los Álamos a los jardines del hotel el pasado octubre.

El antropólogo Juan Carlos Herrero-Orrio recordó que el camino para dignificar la memoria de tantos niños comenzó en junio de 2024, contando con el respaldo fundamental de la Fundación Princesa de Asturias y del resto de instituciones. «Esta placa resume la historia de esas criaturas estuvieron aquí y nadie se acordaba de ellas».

«Por aquí pasaron muchos niños y algunos fallecían a los pocos días de llegar», advirtió. La cifra oficial habla de 30.000 niños a lo largo de dos siglos –entre 1752 y 1965–, «pero esa cifra se triplica con algunas investigaciones», matizó.

María Teresa Prendes fue una de las últimas niñas que habitó el antiguo hospicio antes de su cierre. Llegó recién nacida y permaneció en la institución hasta los cinco años. Era el año 1964. «Este reconocimiento es importante porque este edificio ha recogido a muchos niños huérfanos, una labor muy buena». Entre sus recuerdos, «alguna monja que nos trataba con mucho cariño y una habitación con muchas camas».

Clara Sierra, directora general de Infancia y Familias, observó la placa con detenimiento: «El hecho de estar hoy aquí nos permite hacer una reflexión sobre esos niños y esas madres que vivieron situaciones duras», señaló, invitando a analizar «cómo de forma tan rápida el sistema de protección a la infancia fue mejorando con unos derechos que ahora, por fin, están garantizados», declaró.

