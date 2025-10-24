El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El gasómetro de la Fábrica de Gas. Mario Rojas

La plataforma Fábrica de Gas de Oviedo denuncia el «abandono» por parte del Principado

Los vecinos vuelven a solicitar una reunión con la consejería para pedir el mantenimiento de la marquesina y critica el «enfriamiento» de la relación con el Ejecutivo asturiano

E. C.

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:01

Comenta

A principios del mes de abril, la plataforma Fábrica de Gas e Ideas de Oviedo, el colectivo de vecinos que solicitan el mantenimiento ... del patrimonio de la antigua factoría de gas y electricidad de la capital, presentó sendos escritos ante el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura del Principado exigiendo la conservación de la marquesina. Además, también pidieron una reunión con la consejera; no obstante, a día de hoy no se ha producido (se había concedido una cita en julio, pero luego se canceló), según denunciaron este jueves sus integrantes, que criticaron el «enfriamiento» de las relaciones del Ejecutivo regional con la plataforma.

