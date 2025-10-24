La plataforma Fábrica de Gas de Oviedo denuncia el «abandono» por parte del Principado

A principios del mes de abril, la plataforma Fábrica de Gas e Ideas de Oviedo, el colectivo de vecinos que solicitan el mantenimiento ... del patrimonio de la antigua factoría de gas y electricidad de la capital, presentó sendos escritos ante el Ayuntamiento y la Consejería de Cultura del Principado exigiendo la conservación de la marquesina. Además, también pidieron una reunión con la consejera; no obstante, a día de hoy no se ha producido (se había concedido una cita en julio, pero luego se canceló), según denunciaron este jueves sus integrantes, que criticaron el «enfriamiento» de las relaciones del Ejecutivo regional con la plataforma.

«Nos sentimos abandonados», lamentaron las fuentes del movimiento consultadas. Temen que «las presiones de Ginkgo sobre la consejería estén haciendo efecto». Por otro lado, reiteraron que Ginkgo –que ha puesto de manifiesto la ruina de la marquesina– «compró la fábrica con unas condiciones que estaban claras, y lo que no puede hacer ahora es reformarlas a la carta para aumentar sus beneficios».

También reiteraron su petición de una reunión con la Consejería de Cultura «antes de que acabe el año» y la adopción de «otra sensibilidad con el patrimonio» que no esperan, advirtieron, del alcalde, Alfredo Canteli, ni del concejal de Infraestructuras, Nacho Cuesta. También volvieron a recordar la necesidad de que «sea firme en el mantenimiento de la protección de la nave de la Popular Ovetense, la marquesina y el gasómetro».