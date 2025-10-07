El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La antigua fábrica de armas de La Vega. M. Rojas

El Pleno de Oviedo rechaza seis recursos al convenio de La Vega, que dará «buena buenas noticias en octubre»

El concejal de Planeamiento Urbanístico defiende que trabajan «con rigor y discreción para que este proyecto avance»

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 21:04

El convenio para la reordenación urbanística y puesta en valor de la fábrica de armas de La Vega, firmado en septiembre de 2024, entre ... el Ministerio de Defensa, el Principado y el Ayuntamiento regresó al Pleno municipal de Oviedo. En este caso, para rechazar con los votos del PP y Izquierda Unida –PSOE y Vox se abstuvieron–, los seis recursos de reposición presentados al documento, entre ellos de la Asociación de Ecologistas en Acción y del Colegio de Arquitectos de Asturias.

