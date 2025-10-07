El Pleno de Oviedo rechaza seis recursos al convenio de La Vega, que dará «buena buenas noticias en octubre»
El concejal de Planeamiento Urbanístico defiende que trabajan «con rigor y discreción para que este proyecto avance»
Susana Neira
Oviedo
Martes, 7 de octubre 2025, 21:04
El convenio para la reordenación urbanística y puesta en valor de la fábrica de armas de La Vega, firmado en septiembre de 2024, entre ... el Ministerio de Defensa, el Principado y el Ayuntamiento regresó al Pleno municipal de Oviedo. En este caso, para rechazar con los votos del PP y Izquierda Unida –PSOE y Vox se abstuvieron–, los seis recursos de reposición presentados al documento, entre ellos de la Asociación de Ecologistas en Acción y del Colegio de Arquitectos de Asturias.
Sobre su desarrollo, que también salió en el debate, el concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, aseguró que «seguimos trabajando en la línea que nos hemos marcado, con el rigor y la discreción necesarios para que este proyecto avance» y que «en este mes de octubre tendremos muy buenas noticias». En agosto, el alcalde, Alfredo Canteli, anunció que convocarán un concurso de ideas.
Cuesta respondió así especialmente a Vox, el partido más crítico . Su portavoz, Sonsoles Peralta, reprochó la lentitud en el desarrollo del área. Por un lado, porque hasta ahora «solo han hecho unos pequeños desbroces para realizar los estudios arqueológicos» y porque «no han sido capaces siquiera de cumplir que la comisión de seguimiento se reuniera dos veces al año». Por tanto, consideró que el documento «es papel mojado y mientras La Vega está paralizada».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión