El castillete de entrada a la antigua fábrica de armas de La Vega. Alex Piña

Un año del convenio de La Vega, en Oviedo: desbroces, catas arqueológicas y un concurso de ideas pendiente

El gobierno local «sigue dialogando» con otras administraciones para recuperar el recinto «en un corto espacio de tiempo» y la oposición pide más agilidad

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:50

Hace un año ya, el 20 de septiembre de 2024 se firmó el convenio de La Vega, «un día histórico para Oviedo porque ... volverá a ver los terrenos de la antigua fábrica llenos de vida y actividad. Era un sueño para todos los ovetenses, ahora ese sueño se hará realidad», enmarcó entonces el alcalde, Alfredo Canteli, ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, en el Salón de Plenos. Un día para enmarcar porque doce años después del cese de actividad –cuando Santa Bárbara Sistemas trasladó su actividad a Trubia– y casi tantos de negociaciones dilatadas por los cambios de gobierno y los colores políticos, las tres administraciones rubricaron un acuerdo –cerrado inicialmente en Madrid dos años y dos meses antes y luego modificado– para dar una segunda vida al recinto y transformarlo en un polo biotecnológico, cultural y residencial.

Espacios grises

