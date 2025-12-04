La Policía Local de Oviedo colaborará con la Nacional y la Guardia Civil en la identificación de fugitivos

La Secretaría de Estado de Seguridad firmó el miércoles sendos convenios de colaboración entre la Policía Local de Oviedo con la Dirección General ... de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía a efectos de establecer una colaboración que permita una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana en aras a una mayor protección de los ciudadanos del término municipal. ¿Cómo? Entre otras cuestiones, los agentes del área de Seguridad Ciudadana de la capital comenzarán a tener acceso a las órdenes requisitorias para colaborar con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de personas buscadas o fugitivos para facilitar su posterior detención.

Así lo anunció este miércoles la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, durante su visita al edificio de Seguridad Ciudadana de Rubín para participar junto al concejal del ramo, José Ramón Prado, en el acto de recepción de las obras de rehabilitación del inmueble, que han supuesto una notable mejora tanto desde el punto de vista energético como de la sostenibilidad y accesibilidad del servicio, tras una inversión de 2,25 millones de euros –de los que cerca de 1,8 millones provinieron de los fondos europeos–.

En palabras de Lastra, «existe una relación extraordinaria entre la Policía Nacional y la Local; hay reuniones semanales y estamos trabajando todos en mejorar esa coordinación». A renglón seguido, la delegada del Gobierno dejó claro que «Oviedo es una de las ciudades más seguras de España» y que Asturias es la segunda comunidad autónoma con menos delitos de todo el país. En ese sentido, continuó, cobran sentido los convenios suscritos con la Secretaría de Estado de Seguridad.

«Permitirá a la Policía Local ver requisitorias y algunas otras cuestiones; además, es un convenio que tienen firmados muy pocos ayuntamientos, que se firma a petición de la Policía Local y esa es la senda que debemos recorrer: seguir asegurando, valga la redundancia, la seguridad de los ciudadanos», resumió.

Tal y como adelantó EL COMERCIO en noviembre, entre las medidas acordadas en el convenio se incluye la constitución de una junta local de seguridad, la que elaborará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del documento, un plan en el que se recoja la problemática de seguridad existente en el ámbito municipal, se establezcan los objetivos y «se diseñen los programas de actuación que se estimen necesarios para afrontar mejor los problemas existentes».

Las policías, a ese respecto, se encargarán de definir al detalle cuáles son los principales problemas de criminalidad que afectan a la capital asturiana y cómo combatirlos de la forma más efectiva. Los más comunes, aquellos relacionados con hurtos y robos, el tráfico de drogas y con especial atención a los delitos sexuales, la violencia de género y a la ciberdelincuencia, que lleva años haciendo estragos entre la población, principalmente, en forma de estafas informáticas.

Un marco general, dichos convenios, que permita una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana, «estableciendo los mecanismos adecuados para asegurar una mayor participación y coordinación operativa entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los cuerpos de la Policía Local», tal y como lo había definido el equipo de gobierno local que dirige el Partido Popular en mayoría.

Las obras

Por lo pronto, la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Oviedo ya cuenta con una base de operaciones a la altura tras el proyecto de mejora integral de las instalaciones. Las obras se dividieron en cuatro ejes fundamentales: una exhaustiva intervención de mejora general de la eficiencia energética, la implementación de la perspectiva de sostenibilidad en los trabajos, una batería de obras encaminadas a garantizar la accesibilidad de las personas y actualizar a los estándares actuales las condiciones de habitabilidad del edificio, una de las reivindicaciones históricas tanto de los efectivos de la Policía Local como de los Bomberos de Oviedo.

Según Prado, «estamos muy satisfechos porque este era un edificio que, a pesar de no tener muchos años, tenía bastantes deficiencias –las goteras lo vienen acompañando casi desde su inauguración hace más de dos décadas–; una demanda histórica de la Policía Local y el cuerpo de Bomberos», advirtió. También agradeció la presencia de la delegada del Gobierno, los fondos europeos, la «ayuda del ministerio» y la «colaboración de todos».

Un guante que recogió Lastra instantes después. «Es un ejemplo de cooperación institucional entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Gobierno de España, dos administraciones dirigidas por distintas fuerzas políticas, pero que tenemos una excelente relación y que trabajamos con el único objetivo de mejorar la vida de los ciudadanos».

Tras ellos, el director de ejecución de la obra, Álvaro Fernández, pormenorizó los trabajos realizados en el edificio. Entre ellos, la mejora de la envolvente y la instalación de una nueva fachada. También se incluyeron sistemas de recuperación de calor y se aprovechó para garantizar una mejora del servicio para el usuario. «El edificio es muchísimo más eficiente y consume muchísimo menos».