¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Adriana Lastra y José Ramón Prado, durante la visita al edificio de Seguridad Ciudadana. Mario Rojas
Seguridad en Oviedo

La Policía Local de Oviedo colaborará con la Nacional y la Guardia Civil en la identificación de fugitivos

Los agentes de Seguridad Ciudadana tendrán acceso a las requisitorias en el seno del nuevo convenio de coordinación con el resto de cuerpos: «Es la senda a recorrer», asegura la delegada del Gobierno, Adriana Lastra

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:00

La Secretaría de Estado de Seguridad firmó el miércoles sendos convenios de colaboración entre la Policía Local de Oviedo con la Dirección General ... de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía a efectos de establecer una colaboración que permita una mejor y efectiva participación en el diseño, ejecución y evolución de las políticas de seguridad ciudadana en aras a una mayor protección de los ciudadanos del término municipal. ¿Cómo? Entre otras cuestiones, los agentes del área de Seguridad Ciudadana de la capital comenzarán a tener acceso a las órdenes requisitorias para colaborar con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la identificación de personas buscadas o fugitivos para facilitar su posterior detención.

