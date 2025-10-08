La Policía Nacional dona alimentos procedentes de un robo a la Cocina Económica de Oviedo «Lo que fue objeto de un acto delictivo se convierte en un recurso directo para ayudar a los más necesitados», destaca la Jefatura

A. A. Oviedo Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:03

La Jefatura Superior de Policía de Asturias ha entregado alimentos y enseres básicos a la Cocina Económica de Oviedo procedentes de una recuperación policial tras una incautación relacionada con un delito de robo. Los productos incluyen tanto existencias no perecederas como alimentos frescos.

Los agentes, según informaron este miércoles fuentes del cuerpo a través de una nota de prensa, una vez completadas las gestiones judiciales y con la autorización pertinente, decidieron que la mejor utilidad para estos artículos era destinarlos a una causa social. De esta forma, señalaron, «lo que fue objeto de un acto delictivo se convierte en un recurso directo para ayudar a las personas más necesitadas de la ciudad» y, en definitiva, en beneficio de la comunidad.

La Jefatura destacó que la Cocina Económica «realiza una labor fundamental ofreciendo comidas diarias y asistencia a personas vulnerables». Ahora, la entidad benéfica, cuya labor es posible gracias a las donaciones de entidades públicas o privadas y también de particulares, puede «reforzar sus menús y servicios esenciales».

La Cocina Económica de Oviedo, nacida en 1888, se ha adaptado a innumerables crisis, pero la demanda actual es creciente y cada vez son más los jóvenes que acuden al comedor a por un plato de comida caliente. Cada día salen de sus fogones varios centenares de menús con los que calentar la barriga y el espíritu de los más desfavorecidos.