Los participantes en las dos jornadas de trabajo policial con Adriana Lastra, en el centro, e Ignacio Moreno Amatriaín, a su derecha. Alex Piña
Jornadas policiales en Oviedo

La Policía Nacional y la Local de Oviedo estrechan lazos para mejorar la coordinación entre cuerpos

Adriana Lastra asegura, en el cierre de la jornada, que «las policías locales aportan conocimiento y la Nacional, la inteligencia investigadora»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:55

La Policía Nacional y las policías locales de Asturias cerraron ayer dos jornadas de confraternización para acercar posiciones y ahondar en el trabajo en común contra la delincuencia. Han sido jornadas pioneras pues son las primeras que se realizan en España y, según los presentes, «esto funciona y se exportará al resto de zonas».

La reunión, que juntó a 34 jefes de policías locales de Asturias y los mandos del Cuerpo Superior de Policía, se desarrolló durante dos días «para acercar posiciones, mejorar las relaciones personales, generar confianza entre los cuerpos para trabajar coordinadamente contra la delincuencia», según explicó el jefe superior de la Policía Nacional, Ignacio Moreno Amatriaín, junto a la delegada del Gobierno, Adriana Lastra, y el jefe del Centro de Formación de la Policía Nacional en Asturias, Óscar Fernández Fernández.

Lastra agradeció el servicio diario de los policías nacionales y locales y valoró este primer encuentro «que busca la total coordinación entre los cuerpos policiales, lo que es una obligación democrática pues sólo desde la cooperación real se dan soluciones a los problemas». Y añadió: «Las policías locales aportan la cercanía y el conocimiento sobre el terreno, mientras que la Policía Nacional pone al servicio de la cooperación la inteligencia investigadora de los cuerpos policiales estatales».

La doble jornada contó además de con las fuerzas policiales con la participación de la titular del Juzgado Número 1 de Violencia contra la Mujer, Lucía Rodríguez-Vigil Iturrate, que ofreció una conferencia a los presentes

Tras los discursos, todos los participantes recibieron de las autoridades un diploma acreditativo de su participación en la doble jornada.

