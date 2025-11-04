El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Pedro Caramés, con el galardón, junto a José Luis Álvarez Almeida. E. C.
Preba de la Sidra

La Preba de Gascona recibe el máximo galardón de la hostelería española: «¡Puxa la sidra!»

El Bulevar de la Sidra de Oviedo se alza en Castellón con el Premio Nacional de Hostelería por su promoción de la cultura y la gastronomía asturianas

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

La calle Gascona de Oviedo pasó a la historia de la hostelería española este martes en el Teatro Principal de Castellón. La Preba de la Sidra que organizan los chigreros del bulevar desde hace 25 años recibió el Premio Nacional de Hostelería en su modalidad de promoción de la cultura y la gastronomía en la XIX edición de estos galardones, la máxima distinción del sector a nivel nacional. El líder de la Asociación de Sidrerías de Gascona, Pedro Caramés, recibió el premio en nombre de todos los sidreros y reivindicó la cultura asturiana.

«Este galardón», comenzó agradeciendo Caramés, «pertenece a todos los que hacen posible este evento cada año: a los llagares participantes, a la Asociación de Sidrerías de Gascona, al Ayuntamiento de Oviedo y, sobre todo, a todas las personas que nos acompañan y mantienen viva la tradición de la sidra asturiana». Y la Preba de la Sidra, con un cuarto de siglo de historia a sus espaldas, «es más que una fiesta», sentenció. «Es un homenaje a nuestras raíces, a la hospitalidad asturiana y a la pasión por compartir lo nuestro». El chigrero finalizó con un agradecimiento a todos aquellos que «creen en la sidra, en nuestra cultura y en Asturias» y con un sonoro «¡puxa la sidra y puxa Gascona!». La comitiva asturiana la completó la viceconsejera de Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, Lara Martínez.

La Preba, Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2022, se ha ido consolidando como un referente cultural y turístico a través de los años. El evento, que reunió en su última edición a más de diez mil participantes en la calle Gascona y sus inmediaciones, promueve la sidra natural asturiana y el escanciado, único en el mundo. El jurado del premio valoró cómo la Preba combina catas populares y profesionales, implicando a miles de asistentes y a los llagares, dinamizando la hostelería local y generando un impacto económico muy significativo.

Es la primera vez que Castellón acoge el acto de entrega de estos galardones. Un evento que reunió a cocineros, restauradores, empresarios, productores, periodistas y profesionales de la gastronomía y el turismo del más alto nivel. Los Premios Nacionales de Hostelería son el resultado de la participación de las 52 asociaciones territoriales que forman parte de Hostelería de España. También se repartieron premios en otras diecisiete categorías para reconocer la excelencia, la innovación y el compromiso social de profesionales, empresas e instituciones del sector.

