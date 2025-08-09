El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un hombre pasa por delante del escaparate de anuncios de una agencia inmobiliaria. Mario Rojas

El precio de la vivienda crece un 17,3% en un año en Oviedo y en algunos barrios ya supera los máximos de la burbuja

Oviedo supera por tercer mes consecutivo los dos mil euros por metro cuadrado, algo que no ocurría desde 2011, y la zona del Naranco es donde más aumenta

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Sábado, 9 de agosto 2025, 22:41

El precio de la vivienda en Oviedo continúa en aumento y aunque se produzcan correcciones mínimas en meses puntuales como el descenso del 0, ... 3% en julio con respecto a los datos del mes anterior, el gráfico dibuja una flecha que escala imparable; una tendencia alcista que no se detiene y que comienza a acercarse peligrosamente a las cifras de máximo histórico alcanzadas durante los meses previos al pinchazo de aquella burbuja inmobiliaria que desembocó en una crisis económica que costó lustros superar. La capital asturiana cerró el mes pasado con un precio medio de venta de 2.031 euros por metro cuadrado. En concreto, el incremento interanual es del 17,3% y viene dado gracias, en parte, al atractivo que ha ganado la ciudad en los últimos tiempos a ojos inversores extranjeros o simplemente para vecinos de otras comunidades autónomas que han encontrado en Asturias un refugio climático con precios 'asequibles' para bolsillos acostumbrados al mercado inmobiliario de ciudades como Madrid.

