El precio de la vivienda crece un 17,3% en un año en Oviedo y en algunos barrios ya supera los máximos de la burbuja

El precio de la vivienda en Oviedo continúa en aumento y aunque se produzcan correcciones mínimas en meses puntuales como el descenso del 0, ... 3% en julio con respecto a los datos del mes anterior, el gráfico dibuja una flecha que escala imparable; una tendencia alcista que no se detiene y que comienza a acercarse peligrosamente a las cifras de máximo histórico alcanzadas durante los meses previos al pinchazo de aquella burbuja inmobiliaria que desembocó en una crisis económica que costó lustros superar. La capital asturiana cerró el mes pasado con un precio medio de venta de 2.031 euros por metro cuadrado. En concreto, el incremento interanual es del 17,3% y viene dado gracias, en parte, al atractivo que ha ganado la ciudad en los últimos tiempos a ojos inversores extranjeros o simplemente para vecinos de otras comunidades autónomas que han encontrado en Asturias un refugio climático con precios 'asequibles' para bolsillos acostumbrados al mercado inmobiliario de ciudades como Madrid.

Se trata del tercer mes consecutivo en el que en la capital asturiana se supera la barrera de los dos mil euros por metro de media y la cifra no es baladí. No ocurría desde el verano 2011. En comparación, el precio de la vivienda en Oviedo está más cerca ya del máximo histórico del previo al gran pinchazo (los 2.179 euros de enero de 2009) que de los 1.732 de julio de 2024.

Ello da buena cuenta del ritmo al que están creciendo los precios y de cuándo se podrían alcanzar esos máximos si la dinámica no varía a la baja previamente, tal y como viene reflejado en el informe del portal Idealista. Por zonas, el documento revela las habituales diferencias significativas entre distritos y zonas urbanas. El centro y el casco histórico continúan siendo los puntos más caros de la ciudad para comprar, con una media de 2.530 euros por metro cuadrado. Les siguen Ciudad Naranco, Vallobín y La Florida, donde ya se han superado los precios de la burbuja con 2.182 euros por metro cuadrado; y Buenavista, La Ería y Montecerrao (2.075 euros). Estas áreas muestran una demanda elevada, tanto para vivienda habitual como para inversión, con un crecimiento interanual que en algunos casos supera el veinticinco por ciento.

En ese sentido, también es destacable que tanto las parroquias de la zona norte y el Naranco como San Lázaro, Otero y Villafría han marcado sus máximos históricos en este mes de julio, alcanzando 1.684 y 1.981 euros por metro cuadrado, respectivamente. En el primer caso, el aumento con respecto a julio del año pasado ha llegado a la friolera del 32%. Ocurre algo similar en las inmediaciones del HUCA y La Corredoria, una de las zonas mejor valoradas para vivir y donde se concentran algunas de las principales promociones de obra nueva, donde el aumento interanual del precio roza el 20%.

Lo más barato

Por el contrario, los puntos más asequibles se concentran en la periferia rural y urbana, con ejemplos como La Manjoya y las parroquias de la zona sur, donde el precio medio apenas supera los 1.048 euros por metro, y San Claudio, Trubia y Las Caldas, con 1.068 euros. No obstante, incluso en estos barrios se han registrado aumentos interanuales –de hasta el 7,2%–, lo que da cuenta de una expansión progresiva del mercado inmobiliario hacia el extrarradio.

El informe también arroja otras conclusiones si se comparan los datos de la capital del Principado de Asturias con la media nacional y la autonómica. Si bien el precio medio de la vivienda usada en España alcanzó los 2.471 euros por metro en julio, con un avance mensual del 1,4%, un crecimiento trimestral de 5,1 puntos y un aumento interanual del 14,7% (uno de los más altos que se recuerdan), Oviedo se mantiene por debajo en términos absolutos, pero presenta un ritmo de crecimiento interanual superior (más de dos puntos y medio), lo que indica una dinámica de apreciación más acelerada. Por otro lado, a nivel regional, Asturias promedia 1.568 euros por metro cuadrado, con lo que Oviedo está claramente por encima, aunque mantiene precios más económicos que otros concejos como Gijón o Llanes –en este último el incremento interanual es menor–.