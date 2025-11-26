El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El consultorio de La Manjoya. E. C.

El Principado de Asturias iniciará en marzo las obras del consultorio de La Manjoya, en Oviedo

Los vecinos de esta zona rural de Oviedo exigen un plan detallado de los trabajos y que el Principado especifique qué servicios ofrecerá el equipamiento

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:01

Comenta

El consultorio periférico de La Manjoya cerró sus puertas en 2018 debido al mal estado de conservación del edificio y los usuarios fueron trasladados ... a un barracón provisional. En su momento, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo Los vecinos exigen un plan detallado de los trabajos y que el Principado especifique qué servicios ofrecerá el equipamiento acordaron que sería la administración local la que rehabilitaría el inmueble y la autonómica, posteriormente, la que lo reabriría. Siete años después, y tras una rehabilitación que se demoró más de la cuenta –a última hora por la detección de fisuras en el forjado de la planta baja que ya han sido corregidas–, el Consistorio ya ha cedido los terrenos y la consejería trabaja en los pliegos de licitación del contrato de reforma interior. Han anunciado a los vecinos que las obras comenzarán en marzo, aunque estos exigen mayor concreción.

