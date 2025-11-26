El Principado de Asturias iniciará en marzo las obras del consultorio de La Manjoya, en Oviedo

El consultorio periférico de La Manjoya cerró sus puertas en 2018 debido al mal estado de conservación del edificio y los usuarios fueron trasladados ... a un barracón provisional. En su momento, el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo Los vecinos exigen un plan detallado de los trabajos y que el Principado especifique qué servicios ofrecerá el equipamiento acordaron que sería la administración local la que rehabilitaría el inmueble y la autonómica, posteriormente, la que lo reabriría. Siete años después, y tras una rehabilitación que se demoró más de la cuenta –a última hora por la detección de fisuras en el forjado de la planta baja que ya han sido corregidas–, el Consistorio ya ha cedido los terrenos y la consejería trabaja en los pliegos de licitación del contrato de reforma interior. Han anunciado a los vecinos que las obras comenzarán en marzo, aunque estos exigen mayor concreción.

De reivindicarlo se encargó este martes el alcalde de barrio de La Manjoya, Eduardo Arnáez. Urge al Principado un plan detallado sobre el futuro del equipamiento y que concrete de qué cartera de servicios se le va a dotar, cuánto personal y, sobre todo, fechas concretas. «Tienen una oportunidad muy buena para sacarle partido al edificio, derivar gente de Otero y otras zonas, pero deben definir claramente cuándo va a terminar la obra y los servicios; si va a ser una consulta o dos, si se va a extraer sangre y también deberían tener en cuenta que se necesita Pediatría porque aquí hay muchos niños».

Lo cierto, lamentó, es que en la actualidad siguen acudiendo al barracón con todo lo que ello implica, quedarse fuera esperando «con el frío y la lluvia», y con los mismos servicios: «vienen una médico y una ATS dos días a la semana». Y la situación, manifestó, hace tiempo que ha pasado de insostenible. «El proyecto viene de largo y los vecinos lo necesitan; tenemos una sensación de cierto abandono porque el edificio ahora es un cascarón vacío y no se están comprometiendo con plazos concretos».

En ese sentido, la Consejería de Salud ya dispone del proyecto de ejecución, lo que debería permitir ahorrar tiempo en el proceso de licitación y avanzar más rápidamente hacia la apertura del nuevo centro. La actuación del Principado, según ha venido anticipando el Ejecutivo, consistirá en adecuar el espacio diáfano para transformarlo en un centro sanitario que responda a las necesidades asistenciales de la población.