La antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga, rodeada de maleza y pasto del vandalismo, ahora ha sido vallada por la Tesorería. Mario Rojas

El Principado espera cerrar un acuerdo con la Seguridad Social sobre el viejo HUCA en 2026

Con las negociaciones abiertas, la consejería confía en alcanzar «unas ideas de ordenación consensuadas» y avanzar en el desarrollo del plan especial de El Cristo

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:15

Comenta

El Gobierno del Principado de Asturias espera cerrar un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social para la reordenación del antiguo Hospital ... Universitario Central de Asturias (HUCA), en El Cristo, en 2026. Es decir, «alcanzar unas ideas de organización consensuadas» para la redacción del plan especial que permita definir los futuros usos del ámbito aún sin decidir. La antigua ciudad sanitaria es uno de los puntos negros del urbanismo en Oviedo.

