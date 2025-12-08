El Principado espera cerrar un acuerdo con la Seguridad Social sobre el viejo HUCA en 2026

El Gobierno del Principado de Asturias espera cerrar un acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social para la reordenación del antiguo Hospital ... Universitario Central de Asturias (HUCA), en El Cristo, en 2026. Es decir, «alcanzar unas ideas de organización consensuadas» para la redacción del plan especial que permita definir los futuros usos del ámbito aún sin decidir. La antigua ciudad sanitaria es uno de los puntos negros del urbanismo en Oviedo.

Así lo recoge la memoria del proyecto de presupuestos regionales del próximo ejercicio, entregada por el Gobierno de Adrián Barbón a la Junta General el pasado lunes. En las cuentas de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, cartera que dirige Guillermo Peláez, figuran varias partidas para el viejo HUCA. Por un lado, 150.000 euros para la redacción del plan especial y, por otro, 3.6 millones para actuaciones. La intención regional es retomar las obras de derribo de los edificios de su propiedad, paralizadas el pasado julio por las dudas sobre la viabilidad de Los Hongos y por el traslado pendiente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos a Llanera.

Tras un primer convenio del que se desvinculó posteriormente, la Tesorería General de la Seguridad Social ha dado varios pasos importantes en el último año para contribuir a encontrar una solución integral para el viejo HUCA, en continuo estado de deterioro desde el traslado del hospital a La Cadellada hace ya más de once años –en junio de 2014–.

El pasado agosto, el organismo estatal anunció su participación en la comisión especial para la reordenación urbanística de los terrenos, de la que ya formaban parte el Principado, el Ayuntamiento y la Universidad de Oviedo. Su incorporación es importante como propietaria del mayor inmueble del recinto, la antigua residencia Nuestra Señora de Covadonga, que ha sido uno de los espacios más vapuleados por el vandalismo y los robos. Tras una primera reunión en septiembre, el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ya hizo pública su intención de cerrar un acuerdo: «Que hayamos celebrado esta comisión es una expresión de esa voluntad de llegar a buen puerto. Estoy convencido de que en los próximos meses encontraremos una buena solución», declaró. Ahora, se ha iniciado el vallado de la Residencia y en los próximos días se prohibirá aparcar en la zona.

Cesión a la Universidad

A esto se sumó en los últimos días de diciembre de 2024 otro paso muy relevante. La Tesorería General de la Seguridad Social formalizó la cesión de Maternidad, Consultas Externas, Silicosis y el departamento técnico de Silicosis, así como los terrenos que circundan dichos inmuebles, a la Universidad de Oviedo para el traslado de las facultades de Ciencias, Formación del Profesorado y Educación y la Escuela de Ingeniería Informática, y los departamentos, laboratorios y otros servicios, para crear el bautizado como Campus B de El Cristo.

Ese acuerdo de cesión, que abarca 30.444 metros cuadrados, será por un plazo de cincuenta años y de manera gratuita, «sin satisfacer renta alguna». A cambio, la institución académica deberá asumir los gastos de acondicionamiento, instalación, conservación, mantenimiento y demás gastos que correspondan a los inmuebles referidos. También abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y demás impuestos municipales.

El rector, Ignacio Villaverde, concretó en mayo los planes. El proyecto alcanza los 102 millones de euros, para los que esperan financiación del Principado, y se realizará en tres fases, con el horizonte de 2031 como fecha para concluirlo. Anunció entonces el desarrollo de una negociación con el Gobierno regional para financiar este ambicioso plan, el de mayor envergadura planificado por la institución desde el desarrollo del Campus de El Milán. También con el Ayuntamiento, para facilitar un cambio de usos de los edificios, de sanitario a educativo.

De forma paralela, la Consejería de Hacienda aspira a retomar pronto los derribos de sus edificios. Adjudicó este contrato a la empresa Hercal Diggers por 4,3 millones de euros en marzo, con la intención de tirar abajo el antiguo Hospital General, el taller, el almacén y otros edificios anexos en el plazo de un año. Sin embargo, poco más de tres meses después anunció el parón temporal. Ahora aguarda por unos informes definitivos para tomar la decisión de cómo actuar y proceder a los derribos en 2026, el mismo año en que espera cerrar el acuerdo con la Tesorería General de la Seguridad Social y tramitar el plan especial para la zona.