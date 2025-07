El Principado no esperará al traslado del Centro de Sangre para iniciar los derribos del viejo HUCA

Los técnicos del Gobierno del Principado de Asturias y los profesionales de la empresa Hercal Diggers, la firma catalana adjudicataria de los derribos del antiguo ... HUCA por 4,3 millones de euros, tienen un arduo trabajo por delante de cara a la redacción del estudio que arrojará luz sobre el futuro de los Hongos de Policlínicas de la antigua ciudad sanitaria de El Cristo-Buenavista. Después de que la Consejería de Hacienda suspendiese esta semana temporalmente las obras, que habían comenzado en las parcelas propiedad del Ejecutivo autonómico por la fase inicial de limpieza y desamiantado previo a las demoliciones, lo que toca ahora es dilucidar si, tal y como estaba previsto, es posible mantener los Hongos (para la creación de un centro de innovación regional) o si, de lo contrario, no resistirán su necesaria descontaminación y deberán ser derribados tras detectarse graves patologías estructurales durante los primeros sondeos de los edificios y, sobre todo, si con ello crecerá un presupuesto que algunas voces ya han tachado de muy escaso para la compleja tarea que se pretende. Por otro lado, el consejero Guillermo Peláez también incluyó como segundo argumento para vestir esta nueva paralización el retraso en el traslado del Centro de Sangre y Tejidos a su nuevo espacio en Llanera.

Por ahora, el centro de transfusiones operado por la Cruz Roja continuará funcionando en su edificio del viejo HUCA, alimentado con enormes generadores, pues hace tiempo que ya no están conectados a la red eléctrica, lo que ha llevado en el pasado reciente a sufrir episodios de enormes pérdidas de activos de sangre durante varios apagones. Ahora bien, ¿cuáles son los plazos del plan de El Cristo en la actualidad? La redacción del estudio técnico sobre los Hongos no llegará, como pronto, hasta septiembre y la mudanza al Parque Tecnológico de Asturias no se prevé hasta la primavera de 2026. Lo primero es condición 'sine qua non' de la empresa para continuar con los trabajos; lo segundo, algo que puede salvarse en cierto modo modificando ligeramente el plan de obra.

Según ha podido averiguar este diario, y tal y como informó también el consejero a los vecinos de El Cristo, el Principado no prevé esperar a la culminación del traslado del Centro de Sangre para iniciar los derribos del viejo HUCA, una vez se haya tomado la decisión sobre si derribar o mantener los Hongos de Policlínicas. La intención de la Consejería de Hacienda es que la deconstrucción de los edificios empiece por otras zonas y deje la del centro de transfusiones para el final. Es decir, no esperarían hasta la primavera de 2026 para empezar los derribos, pues en las previsiones más optimistas de la consejería también está, aunque no se atreven a afirmarlo con certeza, la de haber culminado los trabajos en el segundo semestre del año que viene.

Plan especial

Un retraso de calado en la recuperación de unos terrenos por los que la ciudad lleva varios lustros esperando y que se suma a una extensa tramitación urbanística que comienza, según anunció esta semana el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, la redacción de un plan especial. Una vez ya han quedado claros los usos que la Universidad va a dar a los inmuebles de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas para la creación del anunciado Campus B por más de cien millones de euros en distintas fases hasta 2031, el Principado debe actuar con diligencia si no quiere que la planificación urbanística del conjunto se eternice.

Uno en el que, por un lado, la institución académica tendrá un papel preponderante en los terrenos que ha logrado adscribirse y que son propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social. Por otro lado, la intención del Principado es actuar en los terrenos que son de su propiedad en el ámbito para abrirlos a la ciudad y, entre otros usos, también se prevé el de vivienda. Una parte de los vecinos han reclamado al consejero que una parte importante de esa vivienda, hasta el cincuenta por ciento, sea pública, aunque no han logrado arrancarle el compromiso.

El desarrollo del plan de El Cristo suma, con todo, más de un palo en las ruedas atrancando su consecución. También se ha ganado el grito en el cielo unánime de todos los grupos políticos del Ayuntamiento.