El Ayuntamiento de Oviedo acusa al Principado de «falta de previsión» tras paralizar los derribos del HUCA

Alberto Arce Oviedo Viernes, 4 de julio 2025, 22:03 Comenta Compartir

Parecía que todo había echado ya a andar después de lustros de retrasos, planes que nunca llegaron a ver la luz y promesas políticas –la ... mayoría incumplidas–, cuando, de pronto, todo volvió a frenarse. El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, anunció el jueves la paralización temporal de los derribos del viejo HUCA, adjudicados por 4,3 millones de euros –3,5 millones menos del presupuesto de licitación– a la empresa catalana Hercal Diggers, después de detectar graves patologías estructurales no contempladas inicialmente en los Hongos que dificultan su prevista conservación y que obligan ahora a la redacción de un estudio técnico que no verá la luz, al menos, hasta septiembre. Por si fuera poco, aún no ha sido desalojado el edificio que ocupa en la actualidad el Centro de Sangre y Tejidos dentro del complejo sanitario de El Cristo, que también será derribado; no obstante, esto no podrá ocurrir hasta que la Cruz Roja mude a su equipo y equipos al Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, donde cuentan con un espacio, pero al que no se habrá culminado el traslado hasta el primer o el segundo trimestre de 2026. Un panorama que provocó este viernes una tormenta política con exigencias de diligencia dirigidas al Ejecutivo regional del PSOE e IU y denuncias por falta de previsión.

Uno de los primeros en hablar fue el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Oviedo, Nacho Cuesta. «La paralización de los trabajos de derribo en el antiguo HUCA es una muy mala noticia que demuestra una evidente falta de previsión por parte del Gobierno del Principado, tanto en lo relativo al exigible conocimiento sobre el estado de conservación de los Hongos de Policlínicas, como al traslado del Centro de Sangre y Tejidos, que obviamente debió haberse realizado hace tiempo», aseguró. Ampliar Un nuevo retraso, continuó el edil popular en tono severo, que «añade aún más incertidumbre a un proceso respecto del que venimos denunciando la ausencia de una planificación integral que permita abordar el desarrollo del ámbito en su conjunto, incluyendo su preceptiva ordenación urbanística, así como una inexplicable ausencia de información sobre alguno de los elementos clave del mismo, como la financiación necesaria para abordar los anunciados planes universitarios». Es decir, el nuevo Campus B que la institución académica prevé erigir en los edificios de Maternidad, Silicosis y Consultas Externas –cedidos por la Seguridad Social– por más de cien millones de euros. Por ello, sentenció Cuesta, «esperamos del Principado y exigimos mayor diligencia, previsión y transparencia, y volvemos a trasladar la colaboración leal y responsable del Ayuntamiento para que la ansiada recuperación de ese espacio pueda ser una realidad a corto plazo». También se pronunció al respecto el concejal Alejandro Suárez (IU-Convocatoria por Oviedo), un día después de que el líder de la formación, Gaspar Llamazares, instase a la convocatoria de un Pleno extraordinario para abordar el asunto. Suárez declaró que «la explicación del consejero de Hacienda no tiene ninguna justificación; no se puede tener un proyecto estratégico abandonado y no se puede no haber comunicado nada a los vecinos». Pleno extraordinario A su juicio, «el Gobierno regional ha fracasado y ese fracaso tiene que ser respondido inmediatamente desde el conjunto de las fuerzas políticas de Oviedo de forma unitaria en un pleno». IU ya ha solicitado por carta al resto de grupos su convocatoria. «El maltrato que está sufriendo el barrio es inaceptable y el Pleno del Ayuntamiento tiene que pronunciarse en defensa de los vecinos de El Cristo: en defensa de Oviedo», concluyó. En la Junta General del Principado, más de lo mismo. El Partido Popular denunció «el desprecio continuo del Gobierno de Barbón a los ovetenses por el abandono durante más de una década y el desastre ambiental y económico en los terrenos del viejo HUCA». En boca del diputado José Agustín Cuervas-Mons, los populares calificaron de «escandalosa nueva tomadora de pelo» el nuevo anuncio de paralización. «Es inconcebible que no se haya hecho un estudio de la situación de los edificios en todos estos años, más con el saqueo continuo y el deterioro de las instalaciones», aseveró Cuervas-Mons, para añadir a renglón seguido que «si estaba previsto el derribo, tampoco se entiende que se haya retrasado el traslado del Centro de Sangre». Para Adrián Pumares (Foro) la paralización 'sine die' de los derribos es una «auténtica vergüenza». En rueda de prensa criticó la «inacción del Gobierno del Principado» y reprochó al consejero de Hacienda que «si estuviese más preocupado en gestionar correctamente sus competencias que en hacerle la pelota a Adrián Barbón, nos iría mejor a todos los asturianos». «Es lamentable que el Gobierno de Barbón no se diese cuenta de que los llamados Hongos no tenían posibilidad de rehabilitación, pero no haber trasladado el Centro de Sangre a pesar de los retrasos que ha sufrido el derribo no tiene excusa posible». La Justicia, decepcionada No fueron los únicos en alzar la voz. Durante su discurso en el acto de toma de posesión de Antonio Lorenzo Álvarez como presidente de la Audiencia Provincial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús María Chamorro, se refirió a las «nada optimistas» últimas noticias que se han conocido sobre la futura unificación de sedes judiciales en Llamaquique. «Oviedo necesita una solución y esa solución no permite descartar nada. Lo lógico es que sea la capital del partido judicial, la ciudad de Oviedo, esa sede. Es nuestra apuesta», aseguró también en referencia a la oferta del Ayuntamiento de Siero de ceder terreno para una ciudad judicial. «Los tiempos cada vez se hacen más eternos», lamentó, y urgió al Principado a trabajar por una solución definitiva «con prontitud y, en su caso, por una solución puente» que permita «que los asturianos y los ovetenses tengan una justicia del siglo XXI con medios del siglo XXI». Por su parte, el nuevo presidente de la Audiencia se sumó a la «lucha incansable» del presidente del TSJA por la unificación de las sedes judiciales y deseó que la solución vea la luz con prontitud. Ampliar El antiguo Hospital General. Alex Piña Los vecinos de El Cristo califican la situación de «impresentable» y exigen soluciones Los vecinos también pusieron el grito en el cielo por este nuevo retraso en el desarrollo del plan de El Cristo. De «indecente» tachó la situación el presidente de la asociación vecinal y comercial de El Cristo, Buenavista, Llamaquique y Montecerrao, Ramón del Fresno. «Esto es impresentable, con este plan nos han estado dando constantemente una de cal y otra de arena, no hay palabras para expresarlo», lamentó. Aunque sí para denunciar lo que, a su juicio, se ha hecho mal. «Para empezar, lo que no tiene ni pies ni cabeza es que un contrato de derribos que sale a concurso por casi ocho millones de euros se adjudique por escasos 4,3». Luego, continuó Del Fresno, «pasa lo que tenía que pasar: que al mes y medio se paran las obras, en las que lo poco que se han hecho ha sido limpiar las calles y cuatro inspecciones, y la empresa pretende que lo que se contrata barato ahora no es suficiente ni para empezar. Me suena a un argumento exculpatorio», criticó el portavoz vecinal, que tilda de «irregular» la contratación y pide «iniciar una nueva», pues «nada tienen que ver esos 4,3 millones de euros con los 18 o 20 que van a costar los derribos; de lo contrario, al tiempo», aventuró. Durante la tarde del jueves, el consejero Guillermo Peláez adelantó el anuncio tanto a Del Fresno como al portavoz de SOS Viejo Hospital, Nacio González. En palabras de este último, «no por decepcionante deja de ser esperado». Así, explicó, «lo que no entendemos es por qué la paralización, ya que se podría seguir trabajando en la demolición del resto y si cuando lleguen a los Hongos hay que tirarlos, que los tiren; que recuperen únicamente lo que se pueda recuperar». Sin embargo, añadió después, «creemos que aquí hay otros intereses y que sean de la propia empresa: tememos que toda esta situación sea para llevarnos a sobrecostes o, en el peor de los casos, a una rescisión del contrato, lo que nos pondría en la casilla de salida». González lanzó un mensaje claro a la Administración, a la que recordó que la llamada del consejero fue el primer contacto que han tenido con el Gobierno de Adrián Barbón. «De dibujinos de colores sabemos mucho, pero de obras poco».

