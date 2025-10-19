El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las obras para construir los tapices rodantes hasta Consultas Externas en el HUCA. Fotos: Pablo Nosti y Juan Carlos Román
Oviedo

El Principado remodela la movilidad de Oviedo con más de once millones de euros en obras

Tres intercambiadores, mejores accesos al HUCA y a Ciudad Naranco, y una pasarela intermodal: «El compromiso del Gobierno con la capital se traduce en hechos»

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:00

Comenta

La Consejería de Fomento ha saldado de un plumazo las deudas históricas que el Principado tenía con Oviedo en materia de movilidad tras el ... inicio de los dos últimos grandes proyectos previstos por el Gobierno regional en la capital asturiana: la remodelación de la glorieta de Luis Oliver, que permitirá la creación de un acceso directo desde la salida de la AS-II a Ciudad Naranco, y la construcción de la nueva pasarela intermodal que conectará peatonalmente las estaciones de ferrocarril y autobús. En total, las obras en marcha y recién terminadas ideadas por la Administración autonómica para aligerar los flujos de tráfico y ordenar con un enfoque más racional y eficiente algunos de los puntos calientes de la ciudad están valoradas en 11,3 millones de euros. En concreto, se suman a las dos anteriores la mejora de los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) mediante la creación de los tapices rodantes y el nuevo intercambiador de transporte público, así como los de El Cristo y Llamaquique. Este último comenzó a funcionar en verano.

