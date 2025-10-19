El Principado remodela la movilidad de Oviedo con más de once millones de euros en obras

La Consejería de Fomento ha saldado de un plumazo las deudas históricas que el Principado tenía con Oviedo en materia de movilidad tras el ... inicio de los dos últimos grandes proyectos previstos por el Gobierno regional en la capital asturiana: la remodelación de la glorieta de Luis Oliver, que permitirá la creación de un acceso directo desde la salida de la AS-II a Ciudad Naranco, y la construcción de la nueva pasarela intermodal que conectará peatonalmente las estaciones de ferrocarril y autobús. En total, las obras en marcha y recién terminadas ideadas por la Administración autonómica para aligerar los flujos de tráfico y ordenar con un enfoque más racional y eficiente algunos de los puntos calientes de la ciudad están valoradas en 11,3 millones de euros. En concreto, se suman a las dos anteriores la mejora de los accesos al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) mediante la creación de los tapices rodantes y el nuevo intercambiador de transporte público, así como los de El Cristo y Llamaquique. Este último comenzó a funcionar en verano.

«El compromiso del Gobierno de Asturias con Oviedo se traduce en hechos que son visibles en las calles de la ciudad con obras en marcha por valor de más de 11,3 millones de euros para impulsar la movilidad sostenible», celebró, en declaraciones a EL COMERCIO, el consejero del ramo, Alejandro Calvo. Ese listado incluye «actuaciones históricamente muy demandas por la ciudadanía y el Ayuntamiento como son la pasarela entre estaciones o la reforma de la glorieta de Luis Oliver», agregó. Además, Calvo también incidió en que la capital asturiana «es el ejemplo de la apuesta rotunda que el Gobierno está realizando por fomentar el transporte público y mejorar el servicio de los usuarios del mismo a través de los nuevos intercambiadores». Un modelo de movilidad sostenible «que ratifica su éxito al ver las cifras de la tarjeta Conecta en Oviedo», pues más del 61% de los ovetenses la utilizan, determinó.

En verano comenzó a funcionar el intercambiador de transporte público de Llamaquique, que supuso una inversión de algo más de medio millón de euros (545.946), y ahora está en marcha la construcción de otro en el campus de El Cristo por una cifra similar (520.000 euros). Ambos espacios, «accesibles y bien equipados», defiende la consejería, ofrecen un mejor servicio a los usuarios en enclaves de la ciudad con una intensa afluencia.

Fue el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, el que hace poco más de dos semanas ofició el inicio de las obras de Luis Oliver y de la pasarela, que entre las dos conllevan una inversión de casi 6,3 millones de euros. Allí, el socialista se felicitó por ello. «Cumplimos con Oviedo, cumplimos con hechos concretos y ese compromiso continuará en los próximos años y en los próximos presupuestos. Pero lo importante es que no solo hablemos de proyectos, de planos, de infografías y dibujos, sino de hechos», reiteraba el presidente regional.

En lo que atañe a la ordenación de los accesos al HUCA, muy concurrida ya desde su inauguración y también un tema que no ha dejado de encabezar las reivindicaciones de sectores como el del transporte público, la construcción del intercambiador y la instalación de tapices rodantes para mejorar los accesos al Hospital de La Cadellada culminarán antes de fin de año y entre las dos suman una inversión de casi cuatro millones de euros, en este caso provenientes de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Las obras están ya muy avanzadas.

Atascos en Ciudad Naranco

No obstante, todo proyecto positivo para la ciudad puede terminar ocasionando algunos problemas para la ciudadanía, al menos en los estadios iniciales de su ejecución. Ocurre en Ciudad Naranco desde el inicio de la reforma de la glorieta de Luis Oliver. Un proyecto que, según la consejería, aportará «mayor fluidez de circulación en uno de los puntos estratégicos de entrada a la ciudad» y que, sumado a la pasarela, «ayudarán a crear un gran nodo de transporte público intermodal en el corazón de la capital». El primero; sin embargo, ya ocasiona en las horas puntas del día colapsos en la rotonda tras el corte del carril de acceso al barrio por la calle Ernesto Winter Blanco.

Eso sí, de controlar el tráfico en esta zona se encarga la Policía Local y el Ayuntamiento, que pide la «paciencia» de los vecinos, ya ha advertido que la presencia de agentes para garantizar la seguridad será constante y que las medidas de control de la circulación se irán adaptando durante los dieciocho meses que está previsto que duren las obras.

Además, la construcción del referido ramal no será la única intervención a la que se verá sometida la zona. El Principado y el Ayuntamiento suscribieron en noviembre de 2021 un protocolo de colaboración por el cual el Ejecutivo autonómico se comprometía a construir este vial de acceso por Ernesto Winter y el Consistorio, un segundo ramal que comunicará esta calle con el vial de Jesús Sáenz de Miera, en sentido descendente, que se ejecutará con fondos municipales.