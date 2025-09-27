Un centenar de personas claman en Oviedo contra el «genocidio» en Gaza La plataforma Asturies con Palestina protagoniza una protesta contra Israel en la plaza de la Catedral

La bandera palestina se desplegó en la plaza de la Catedral durante la protesta celebrada este sábado en Oviedo.

Alrededor de cien personas han participado este sábado en la plaza de la Catedral de Oviedo en una concentración convocada por la plataforma Asturies con Palestina. Han protestado contra el Estado de Israel y han rechazado el «genocidio» que se está cometiendo en Gaza, que afecta a palestinos. «Sobre todo mujeres y niños» con el objetivo de «dejar al pueblo palestino sin sucesión», ha señalado el portavoz de la plataforma, Ángel San Miguel.

San Miguel ha revelado que la plataforma pretendía realizar un acto de lectura de los nombres de 18.000 niños palestinos asesinados, pero que la iniciativa habría sido «obstaculizada» por el Ayuntamiento de Oviedo. «El consistorio ha puesto inconvenientes para realizar el acto en la Plaza del Ayuntamiento y en otros espacios», ha manifestado.

El activista ha cuestionado la postura del gobierno municipal, preguntándose «con quién están: ¿con las víctimas y el futuro del pueblo palestino o con los genocidas?».

La iniciativa busca visibilizar la situación en Gaza y «crear conciencia social» sobre lo que consideran un genocidio. San Miguel ha insistido en que su objetivo es denunciar la violencia contra los sectores más vulnerables de la población palestina, especialmente niños y mujeres, a quienes describe como «las que traen la vida». La plataforma planea continuar su campaña de visibilización en diferentes ayuntamientos, a pesar de los «obstáculos» que habrían encontrado en Oviedo.

