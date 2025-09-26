El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una columna de humo se eleva en Ciudad de Gaza tras un ataque aéreo israelí en el barrio de Tal Al Hawa. EFE

Médicos sin Fronteras suspende su actividad en Ciudad de Gaza

Trump afirma que está «muy cerca» de un acuerdo que pondría fin a la guerra y permitiría la liberación de todos los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Corresponsal. Estambul

Viernes, 26 de septiembre 2025, 21:19

Benjamín Netanyahu y Donald Trump mantendrán el lunes un nuevo cara a cara en la Casa Blanca que será clave para determinar la evolución del ... conflicto en Gaza y Cisjordania. Hasta ahora ha sido el primer ministro de Israel quien ha tenido la última palabra. Ni el anterior presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ni ahora el republicano han sido capaces de imponer su criterio a un mandatario dispuesto a alargar la campaña militar todo lo que sea posible y a anexionar Cisjordania.

