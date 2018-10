El proyecto del Bulevar obligará al edificio de la Policía a tener su entrada al nivel del sótano El proyecto de la UTE 'Bosque y Valle' para el Bulevar de Santullano prevé demoler el camino de Rubín para nivelar su cota a las viviendas de Guillén Lafuerza, lo que afectaría de lleno al edificio de Seguridad Ciudadana, que tendría que habilitar un nuevo acceso al nivel actual del sótano. / ALEX PIÑA El diseño del entorno de Santullano prevé el derribo del vial de Rubín, que dejará el acceso al inmueble varios metros por encima de la calle GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Lunes, 8 octubre 2018, 02:00

El 6 de febrero de 2009, Agustín de Luis Criado regresó, tras su nombramiento como comisario principal, al edificio de Seguridad Ciudadana, después de cuatro años de ausencia entre forzada y autoimpuesta por los escándalos en su gestión. Lo hizo acompañado de amigos y para una visita informal a la entonces concejala del área, Conchita García. Al llegar, besó ante los presentes una de las columnas que flanquean la entrada al edificio policial. Si el proyecto del Bulevar de Santullano sale adelante, una imagen así hubiera necesitado una plataforma elevadora. El diseño entregado por la UTE 'Bosque y Valle' prevé demoler el actual camino de Rubín, llamado así por la finca propiedad de León Rubín y situada poco más o menos donde ahora está el Hospital Universitario Central de Asturias, para nivelar su cota con la de las viviendas de Guillén Lafuerza, situadas frente al edificio de Seguridad Ciudadana.

Se trata de una actuación dentro de la primera fase del proyecto, aún en revisión y en línea con lo que prevé para el conjunto de las 51 hectáreas afectadas en la transformación urbana de la entrada a la ciudad desde la 'Y'. La propuesta de los arquitectos Miguel Ángel Tejada y Clara Eslava, cuya carta de presentación es el trabajo de remodelación de la calle Serrano en Madrid, y el ingeniero David Gistau, para toda la zona pasa por renaturalizar el entorno, eliminando los taludes y desniveles creados para proteger las viviendas o para apoyar los puentes que salvan el antiguo tramo de la autopista. Un trabajo que permitiría que todos los cruces -salvo la conflictiva rotonda de los accesos al HUCA- se hiciesen a nivel.

El efecto en el camino de Rubín es chocante. La demolición del vial dejará el actual acceso principal para peatones del edificio de Seguridad Ciudadana a varios metros por encima de la calle y obligará a abrir una nueva entrada por lo que hoy es el sótano y, si sale adelante el diseño tal y como está concebido, se convertirá en parte de la fachada.

El proyecto no entra en detalles, pero fuentes técnicas, no prevén dificultades mayores en esa parte de los trabajos. «Es tan solo retirar el relleno». Parte además se salvará con la ejecución de un talud ajardinado que resuelva el acuerdo entre la futura vía y el acceso peatonal a la edificación, que quedará elevado sobre la misma.

Al rebajarse el nivel actual aparecen otros problemas. El acceso de vehículos se realiza ahora a través de un portón -polémico, en su día, por la falta de control- que también quedará por encima de la rasante de la calle, por lo que será necesario construir una rampa. Y no una cualquiera. Las dimensiones de los vehículos de Bomberos aconsejan que no sea pequeña y que permita los adecuados radios de giro. En palabras de los proyectistas, la demolición en la carretera de Rubín «implica la modificación de las rasantes de acceso a la dotación de aparcamiento existente en el interior del recinto». La rampa descendente actual, cuya derribo contempla el proyecto, se sustituirá con «la ejecución de una nueva rampa, de menor desarrollo, que resuelva el desnivel futuro con las rasantes proyectadas, más favorables».

A cambio, el entorno ganará muchos metros de zonas verdes, incluso en este tramo, el más estrecho del bulevar. A partir de este punto, los márgenes laterales se expanden ocupando espacios aledaños de grandes dimensiones, como es el caso del entorno del centro comercial Los Prados, y que finalmente, pasada la calle Río Dobra, conforman los espacios del parque que los redactores denominan 'valle' y que, con su laguna artificial, es el hito más llamativo del proyecto.

En revisión

El proyecto, en cualquier caso, dista de ser el definitivo. La propuesta de la UTE 'Bosque y Valle' tiene, como adelantó en exclusiva este diario, un presupuesto de más de 51 millones de euros, cuando los pliegos preveían que la solución tuviera un coste «estimado máximo de 18». Desde su recepción, Urbanismo trabaja en «ajustar» el proyecto con el objeto de dejarlo en unos entre 30 y 31 millones de euros. La última noticia es la exclusión del mismo de la fase III, la comprendida entre la calle Río Dobra y la glorieta de la Cruz Roja, pero aún así la situación es administrativamente muy compleja.

Los funcionarios que tendrán que lidiar con él, arrugan la nariz. Los redactores no pudieron cumplir la fecha de entrega acordada en la firma del contrato. Alegaron que la falta de acuerdo entre el Principado y el Ayuntamiento sobre la glorieta del HUCA impedía definir la solución. Lo antedicho puede abrir pie a la imposición de penalidades; el exceso del presupuesto, a una resolución del contrato o, al menos a un largo conflicto administrativo entre los proyectistas y los técnicos. Pasar de 18 a 51,2 millones complica la mera aceptación del trabajo, dificulta dar por correcto el contrato. Incluso reducirlo a 31 millones de euros no parece fácil salvo que se eliminen unidades de obra y trabajos a mansalva hasta sumar un recorte del 40%, como la propuesta de dejar fuera una fase entera del proyecto, la que motivaba parte de la actuación, la que protegería Santullano.

Parte de la desviación presupuestaria puede achacarse a la glorieta elevada consensuada con el Principado para el HUCA, no prevista inicialmente, con un coste de siete millones de euros y que no convence ni a los redactores porque «no templa el tráfico». Nadie aclara, sin embargo, cuánto costaba la misma rotonda ejecutada a nivel ni quién costeará el enlace con Cerdeño. Otros tres millones y medio se los lleva el desvío del colector Sur, que inexplicablemente no figuraba entre la documentación que el Ayuntamiento facilitó a los aspirantes al concurso, que empezaron su trabajo sin estudios de tráfico, levantamiento topográfico o inventario de parcelas.

Las dos obras podrían ser 'restadas' del presupuesto de cara a validar el contrato, pero el margen se agota. La propuesta de 'Bosque y Valle' incluía aparcamientos en concesión, hasta tres, para financiar parte de las obras. El equipo de gobierno dio orden de suprimirlos por la oposición vecinal y por no compartir un modelo lleno de fracasos en Oviedo como Cinturón Verde. Otro puñado de millones que podrían echarse en el debe, pero ya no hay más.

Para la oposición, directamente, el contrato está en causa de resolución. El portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, lo ha llegado a calificar de «disparate», por la demolición de los actuales accesos al Hospital desde Cerdeño para sustituirlos por una glorieta, cuyo enlace con la A-66 y el Espíritu Santo tendría que volar por encima del instituto del barrio y ni siquiera figura en los 51 millones de presupuesto. Incluso ha advertido que una actuación así bordea los supuestos «de responsabilidad patrimonial».

Para Ciudadanos, además, ni siquiera puede considerarse un proyecto completo, sino un anteproyecto.

Sea, mientras los técnicos de Urbanismo le meten la tijera, Intervención y Contratación esperan para decir si todos estos meses han sido el principio de un sueño o el final de una pesadilla.