La placa inaugura este sábado para recordar a Ángel González. Pablo Nosti

El PSOE advierte de que la placa de Ángel González está mal colocada y pide retirarla

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Domingo, 7 de septiembre 2025, 17:44

El Grupo Municipal Socialista solicita la retirada de la placa del poeta Ángel González, inaugurada este sábado con motivo del centenario de su nacimiento, ya que «está mal colocada por el equipo de gobierno». Según argumenta el concejal Jorge García Monsalve, «es un error difícilmente disculpable pero que hay que corregir cuanto antes»». Un error que, según expuso, consiste en que «la actual calle de Fuertes Acevedo no se corresponde con aquella en la que nació Ángel González, con lo cual la placa no está en la ubicación correcta; se ha colocado una placa señalando como casa natal lo que en 1925 eran prados».

Por tanto, los socialistas aseguran que «es lo oportuno retirar inmediatamente la placa, mejorar su redacción, como ha sugerido José Luis García Martín, pedir disculpas públicas y rendir homenaje al poeta en el sitio en el que realmente nació».

