El PSOE celebra que el Plan de Movilidad de Oviedo incorpore el vial de La Corredoria a la AS-II

El Grupo Municipal Socialista valora que el gobierno local haya aceptado, entre otras, su alegación para incluir en el Plan de Movilidad Urbana de Oviedo ... (PMUS) el acceso desde la AS-II a La Corredoria. «Es una muestra clara de que el trabajo serio, fundamendo y pensado para mejorar la vida de la gente da resultados», defiende el concejal Juan Álvarez, a la vez que menciona que su grupo «fue el único en presentar esta propuesta y que, pese al ruido generado por otros, ha sido el único en conseguir que esta actuación figure oficialmente en el PMUS».

Álvarez destaca que buena parte de las propuestas del PSOE «han sido aceptadas total o parcialmente, y otras se han remitido a fases posteriores, como los aparcamientos disuasorios de la Ronda Sur o La Pixarra, lo que confirma su viabilidad y el buen trabajo realizado por nuestro grupo». Entre los avances más relevantes incorporados al PMUS figuran las mejoras en travesías de los núcleos rurales, la integración del Camino Primitivo en la red de itinerarios verdes, nuevas actuaciones en caminos escolares, la exigencia de estudios técnicos previos para autorizar carriles bus segregados y la introducción de medidas orientadas a garantizar un transporte rural más justo.

No obstante, expresa sus «dudas» acerca del compromiso real del equipo de gobierno de Alfredo Canteli con las políticas de movilidad: «No es solo la inclusión de aparcamientos innecesarios, contradictorios y que generan rechazo vecinal como los de La Escandalera o El Campillín o el hecho de aplazar la reforma del transporte público, es que ninguna de las actuaciones que plantea el PMUS está incluida en los presupuestos del año que viene».