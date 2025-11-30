El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El vial de acceso a La Corredoria desde la AS-II, actualmente cerrado. J. C. R.

El PSOE celebra que el Plan de Movilidad de Oviedo incorpore el vial de La Corredoria a la AS-II

Valora que el gobierno local incorpore sus alegaciones pero lamenta que ninguna medida tenga respaldo presupuetario

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

El Grupo Municipal Socialista valora que el gobierno local haya aceptado, entre otras, su alegación para incluir en el Plan de Movilidad Urbana de Oviedo ... (PMUS) el acceso desde la AS-II a La Corredoria. «Es una muestra clara de que el trabajo serio, fundamendo y pensado para mejorar la vida de la gente da resultados», defiende el concejal Juan Álvarez, a la vez que menciona que su grupo «fue el único en presentar esta propuesta y que, pese al ruido generado por otros, ha sido el único en conseguir que esta actuación figure oficialmente en el PMUS».

