Ramiro Fernández pone sus 'Palabras con corazón' en las celebraciones del Desarme de Oviedo

Rafael Francés Oviedo Jueves, 23 de octubre 2025, 09:16 Comenta Compartir

La Cofradía del Desarme de Oviedo dio este miércoles otra vuelta de tuerca en la plaza de Trascorrales con la presentación, dentro de las jornadas culturales, del último libro del psicoesteta, titulado 'Palabras con corazón. Los 30 pregones de Ramiro Fernández Alonso'. Un recorrido por las 30 festividades por las que el peluquero allerano ha dejado su impronta en forma de texto público y cuyos beneficios destinará a fines benéficos.

Entre los presentes, el alcalde, Alfredo Canteli, con su equipo de gobierno; el portavoz del PSOE, Carlos Fernández Llaneza; el vicepresidente de la Junta, José Agustín Cuervas-Mons, y más de un centenar de amigos.

La presentación del autor, además, contó con la presencia del hermano mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, y el encargado de glosar la figura de Fernández, el catedrático de Anatomía y Embriología Humana por la Universidad de Oviedo, José Antonio Vega.

Durante el acto, el psicoesteta fue leyendo extractos de muchos de los pregones que ha ofrecido por gran parte de la geografía asturiana y también por diferentes localidades de España. Su figura ha trascendido las fronteras para transformarse en un personaje de toda Asturias e incluso nacional, gracias a su trabajo como peluquero de la Selección Española de Fútbol, e incluso internacional.

El libro recoge 24 pregones y seis discursos y muchos lugares donde los pronunció: desde Nembra, su parroquia natal en Aller; y hasta Torremolinos; y en el tiempo desde 1987 hasta 2024. Y cómo no, destaca un lugar especial, Oviedo, donde abrió las fiestas de San Lázaro, de La Balesquida, de Santa Ana de Mexide en Montecerrao, o de Santa Gemma en las Torres de Pando.

Su glosador, el doctor José Antonio Vega, hizo un pequeño recorrido por la historia del psicoesteta, sus pregones y su carácter y personalidad. Una persona que ha sido «estilista y psicoesteta de La Roja. Muchos también saben de su filantropía, de ese empeño generoso, altruista y solidario, tenaz, por obrar en bien de la comunidad y los necesitados. Ese es Ramiro Fernández».

La cofradía pide el reconocimiento de Hijo Adoptivo para el psicoesteta

El hermano mayor de la Cofradía del Desarme, Miguel Ángel de Dios, anunció durante la presentación del libro que va a proponer en nombre de la Cofradía al Ayuntamiento que Ramiro Fernández sea nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad. Tanto por su importante trayectoria profesional y personal como por el hecho de ser hermano de honor de la Cofradía del Desarme. El alcalde medio recogió el guante lanzado por De Dios y aseguró que «hace años que es hijo adoptivo y solo queda una hoja, pero todos sabemos que es muy ovetense aunque vaya al Molinón a ver al Sporting», bromeó el regidor.