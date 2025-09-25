El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
utoridades con la homenajeada Pepa Sanz, junto a Mario Arias, ayer, en el Auditorio. Juan Carlos Román

«El reconocimiento de los Caminos del Norte por la Unesco subsanó un agravio»

La decisión del organismo significó en 2015 el primer gran impulso para el desarrollo de la ruta jacobea en la región

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:55

«La declaración y reconocimiento de los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio Mundial de la Unesco subsanaron un agravio que existía con respecto ... al Camino Francés». Así de claro lo dejó el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado, Laureano Víctor García Díez, en sus palabras de bienvenida a los asistentes al décimo aniversario de la citada declaración en la sala de Cámara del Auditorio. Ante algo más de un centenar de personas, definió los Caminos del Norte como cuatro: Costa, Primitivo, Gallego e Interior Vasco-Riojano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las últimas declaraciones de las hermanas centran la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  2. 2

    La familia Alvargonzález vende el palacete de Capua, en Gijón, al Instituto Urológico Asturiano
  3. 3

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  4. 4

    La compañía asturiana Siroko capta 27 millones de euros para desarrollar su nueva plataforma tecnológica
  5. 5

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  6. 6 Espectacular accidente en la salida de Gijón: un coche se empotra contra una farola
  7. 7 Brutal agresión: nueve meses de cárcel por patear la cabeza a un guardia civil en Cangas de Onís
  8. 8 Fallece el gijonés de 16 años herido en un accidente de tráfico en Guadalajara en agosto
  9. 9 Alejandro Sanz anuncia concierto en Gijón dentro de su nueva gira mundial
  10. 10 Encuesta: ¿Cuáles son tus propuestas favoritas para la Playa Verde de Gijón?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio «El reconocimiento de los Caminos del Norte por la Unesco subsanó un agravio»

«El reconocimiento de los Caminos del Norte por la Unesco subsanó un agravio»