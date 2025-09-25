«El reconocimiento de los Caminos del Norte por la Unesco subsanó un agravio»

«La declaración y reconocimiento de los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio Mundial de la Unesco subsanaron un agravio que existía con respecto ... al Camino Francés». Así de claro lo dejó el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Principado, Laureano Víctor García Díez, en sus palabras de bienvenida a los asistentes al décimo aniversario de la citada declaración en la sala de Cámara del Auditorio. Ante algo más de un centenar de personas, definió los Caminos del Norte como cuatro: Costa, Primitivo, Gallego e Interior Vasco-Riojano.

El acto sirvió como homenaje a la declaración de 2015, de la que ahora se cumplen 10 años, y también para la entrega del Bordón de los Caminos de Santiago de Asturias a María Josefa Sanz, 'Pepa', historiadora, catedrática emérita de la Universidad de Oviedo, actual cronista de Avilés y «sobre todo, peregrina», por su labor impulsora de los Caminos del Norte. Sanz se mostró emocionada y explicó que «cuando nadie creía en los Caminos del Norte fuimos las asociaciones quienes abrimos el camino porque en aquellos años, 1990 en adelante, se nos negaba todo, porque sólo había ojos para el Camino Francés».

El acto contó con numerosas personalidades como la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez; el primer teniente de alcalde, Mario Arias Navia; el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana; el director general de Patrimonio Cultural, Pablo León; o el vicario general de la Diócesis de Oviedo, Adolfo Mariño. Junto a ellos, alcaldes de los concejos por donde pasa el Camino Primitivo o el del Norte.

La consejera de Cultura afirmó que «las asociaciones jacobeas fueron fundamentales para activar la atención de las autoridades sobre el Camino de Santiago, un camino que estamos obligados a conservar».

Mario Arias celebró «una historia compartida, una década de esfuerzo colectivo para ayudar a la zona rural y atajar la despoblación». Eso sí, el edil aprovechó la ocasión para pedir a la consejera de Cultura «la puesta en marcha del albergue de Las Pelayas porque, consejera, es clave para Oviedo pero también para los 50.000 peregrinos que salen desde Oviedo. Agilicemos los trámites porque el Camino no puede esperar y los peregrinos tampoco«, reclamó.