El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El centro de menores Los Pilares, durante las obras, en una imagen de archivo. Alex Piña
Oviedo

El Principado recepciona la reforma del centro de menores Los Pilares tras casi un año de retraso y 460.000 euros de sobrecoste

El PP denuncia en la Junta General la «improvisación» de la Consejería de Derechos Sociales y la consejera Marta del Arco asegura que los populares están «tergiversando» el relato

A. Arce

Oviedo

Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:51

Comenta

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias recepcionó las obras de rehabilitación del centro de menores Los Pilares ... el martes de la semana pasada después de algo menos de un año y medio de actuaciones, tres modificados del proyecto inicial y un sobrecoste de 460.000 euros. En total, los trabajados han ascendido a 2,77 millones de euros y han servido para llevar a cabo una de las mejoras más ambiciosas de las que se han estado ejecutando en Oviedo en los últimos tiempos por parte de la consejería que dirige Marta del Arco. Así lo aseguró la propia consejera durante la comisión del ramo celebrada este jueves por la mañana en la Junta General.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  2. 2 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  3. 3 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  4. 4 Alerta de las autoridades sanitarias: la nueva mutación de la gripe A, más contagiosa y severa, ya circula por Asturias
  5. 5 La banda de ladrones vuelve a actuar en Gijón: asaltan un chalé en el Infanzón
  6. 6

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  7. 7 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  8. 8 Atentan contra la Fundación Mar de Niebla, en Gijón, quemando una puerta de acceso
  9. 9

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  10. 10

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Principado recepciona la reforma del centro de menores Los Pilares tras casi un año de retraso y 460.000 euros de sobrecoste

El Principado recepciona la reforma del centro de menores Los Pilares tras casi un año de retraso y 460.000 euros de sobrecoste