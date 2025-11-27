El Principado recepciona la reforma del centro de menores Los Pilares tras casi un año de retraso y 460.000 euros de sobrecoste

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno del Principado de Asturias recepcionó las obras de rehabilitación del centro de menores Los Pilares ... el martes de la semana pasada después de algo menos de un año y medio de actuaciones, tres modificados del proyecto inicial y un sobrecoste de 460.000 euros. En total, los trabajados han ascendido a 2,77 millones de euros y han servido para llevar a cabo una de las mejoras más ambiciosas de las que se han estado ejecutando en Oviedo en los últimos tiempos por parte de la consejería que dirige Marta del Arco. Así lo aseguró la propia consejera durante la comisión del ramo celebrada este jueves por la mañana en la Junta General.

En respuesta a las preguntas de la diputada Beatriz Polledo (PP) sobre la finalización de la reforma integral del centro de menores. La popular criticó la gestión del Ejecutivo autonómico y manifestó que estas obras son «un ejemplo sangrante de la incompetencia para gestionar los centros de menores». Un proyecto, continuó, marcado por el «sobreprecio, los retrasos y ninguna explicación».

Ante esto, la consejera acusó al Partido Popular de «tergiversar» el relato y dejó claro que las sucesivas ampliaciones de plazo, solicitadas por la adjudicataria (Sardalla) en diferentes ocasiones para hacer frente a problemas no previstos en origen como la presencia de daños estructurales o que las paredes estaban deterioradas de forma interna «es una cuestión de ejecución de obra y no de gestión administrativa». «Estas cuestiones aparecen cuando tiramos un tabique, no tiene que ver con una mala gestión».

Polledo no se quedó ahí y estableció su propia cronología. «Anunciaron a bombo y platillo la rehabilitación, que comenzó en junio de 2024 y los menores fueron trasladados al Materno Infantil; dijeron que estaría para diciembre de 2024 y esa es la primera promesa incumplida». Posteriormente, en marzo de este año, «anunciaron otro plazo y dijeron que los menores regresarían en julio, otra fecha 'fake'. Pasa el verano y nada de nada», sentenció, para añadir a renglón seguido que «es inaceptable que en septiembre tuvieran que desalojar del Materno Infantil a todos los menores porque allí empezaron las obras del centro de pacientes de ELA y no se podía esperar. No tenían preparado nada y lo tuvieron que hacer todo a salto de mata, recolocando a los menores en varios centros ya de por sí saturados; y los trabajadores, dispersados, hasta hubo que habilitar de urgencia un centro concertado en Gijón». A juicio de la diputada del PP, «improvisación, saturación, falta de planificación y parche tras parche».

Ahora bien, las obras ya han sido recepcionadas por la consejería y solo faltan los últimos detalles. Una obra que comenzó en junio de 2024 con un objetivo claro: modernizarlo para adaptarlo al nuevo modelo residencial, con grupos de convivencia, entornos acogedores, protectores y más hogareños. Para ello se han redistribuido espacios, se ha mejorado la accesibilidad y la eficiencia energética, así como la funcionalidad de las instalaciones. El edificio, que abrió sus puertas en 1986, se había quedado obsoleto.

Durante todos estos meses, la constructora adjudicataria de la obra, Sardalla Española, ha reformado al completo el edificio de 2.300 metros cuadrados, con planta baja y cuatro bloques más de dos plantas. Tanto por fuera, como se puede apreciar dando un paseo por las inmediaciones, como por dentro. Siguiendo el proyecto de la consejería, han adecuado las habitaciones dobles e individuales, que cuentan con baños y recepción. Cuando regresen los menores y la plantilla, se encontrarán también con nuevas salas para educadores, un comedor ampliado, un nuevo gimnasio, vestuarios y salas de reuniones. Las obras han permitido también cerrar los accesos a las terrazas, ya que se habían registrado situaciones complicadas para los usuarios.