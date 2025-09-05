Sale a concurso la senda que unirá Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo La obra, presupuestada en casi 400.000 euros, comenzará este mismo año y tendrá una duración de seis meses

Paz De Alvear Oviedo Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:59 Comenta Compartir

Facilitar la comunicación entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo y mejorar la seguridad de los visitantes. Con este objetivo, la Consejería de Cultura acaba de sacar a licitación, con un presupuesto de casi 400.000 euros –398.253 euros– la obra de la senda peatonal que unirá ambos enclaves fundamentales del Prerrománico asturiano que alberga el monte Naranco de Oviedo.

Los interesados tienen de plazo hasta el 29 de septiembre para presentarse al concurso. La previsión, según recogen los pliegos, es comenzar la obra este próximo mes de octubre. Su duración, seis meses.

Si nada lo impide, Oviedo estrenará la necesaria senda peatonal en la primera mitad del año que viene. La solución aprobada, a la que dio luz verde Patrimonio en 2023, responde a un diseño elaborado por el estudio del arquitecto Román Villasana, y que fue presentado en su momento.

Ampliar Diseño presentado en 2023 para unir los monumentos. E. C.

La senda peatonal, según recoge la documentación, se iniciará en el entorno de la iglesia de Santa María del Naranco, en el punto donde llega el camino existente de aproximación desde el edificio del Centro Prerrománico Asturiano. Discurrirá siguiendo el trazado natural del camino hecho por los visitantes, ascendiendo en una cómoda pendiente del 9% hasta el punto donde es obligado ascender hasta la carretera para poder acceder al entorno de San Miguel de Lillo.

Para poder cancelar este paso, –prosigue la documentación–, se creará un puente que cruzará el arroyo hasta el camino urbanizado existente que une directamente el edificio del Centro Prerrománico Asturiano con la iglesia de San Miguel de Lillo.