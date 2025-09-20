San Mateo celebra mañana su día grande con el reparto del bollo y un homenaje a la sidra

Raquel Fidalgo Oviedo Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:38 Comenta Compartir

Mañana domingo es el día grande de las fiestas de San Mateo. Oviedo está de celebración y lo hace siguiendo las tradiciones. La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) procederá al reparto de 2.500 bollos preñaos y las consiguientes botellas de sidra, una elección en reconocimiento a su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un homenaje.

Desde las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde, los colaboradores de la SOF se encargarán del reparto a los socios en las mesas instaladas bajo los soportales de la plaza de España y no faltará la actuación de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y la de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

Sobre las 13.30 horas, como también es habitual, la corporación, con el alcalde Alfredo Canteli al frente, y la SOF, con su presidente Felipe Díaz-Miranda, brindarán por un feliz San Mateo.

Pero antes de disfrutar del bollo y la sidra, la Catedral celebrará el último día de la Perdonanza. A mediodía, el deán Benito Gallego presidirá la eucaristía, en la que se exhibirá el Santo Sudario para la veneración de los fieles. Una cita siempre abarrotada por los fieles, a cuya salida podrán hacerse con las tradicionales paxarinas –figuritas elaboradas con agua y harina teñida con azafrán–. La costumbre, que se remonta a 300 años atrás, cuenta que sirven como amuleto o protector contra las tormentas. Otra tradición que se mantendrá en San Mateo.

Y como el día da para mucho, no faltarán las actividades infantiles en el Campo, el teatro en el Filarmónica, las charangas y la música más actual en el recinto de La Ería con el Corazonadas Fest –Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez–. Para quien prefiera la verbena de siempre, la orquesta Assia tocará en la calle Uría, a las 22.30.