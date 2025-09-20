El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El reparto del bollo, el año pasado en Oviedo. Alex Piña
Fiestas de San Mateo

San Mateo celebra mañana su día grande con el reparto del bollo y un homenaje a la sidra

El deán de la Catedral presidirá a mediodía la eucaristía del último día de la Perdonanza y, como manda la tradición, se exhibirá el Santo Sudario

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 19:38

Mañana domingo es el día grande de las fiestas de San Mateo. Oviedo está de celebración y lo hace siguiendo las tradiciones. La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) procederá al reparto de 2.500 bollos preñaos y las consiguientes botellas de sidra, una elección en reconocimiento a su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un homenaje.

Desde las diez de la mañana y hasta las dos de la tarde, los colaboradores de la SOF se encargarán del reparto a los socios en las mesas instaladas bajo los soportales de la plaza de España y no faltará la actuación de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo y la de la Banda de Música Ciudad de Oviedo.

Sobre las 13.30 horas, como también es habitual, la corporación, con el alcalde Alfredo Canteli al frente, y la SOF, con su presidente Felipe Díaz-Miranda, brindarán por un feliz San Mateo.

Pero antes de disfrutar del bollo y la sidra, la Catedral celebrará el último día de la Perdonanza. A mediodía, el deán Benito Gallego presidirá la eucaristía, en la que se exhibirá el Santo Sudario para la veneración de los fieles. Una cita siempre abarrotada por los fieles, a cuya salida podrán hacerse con las tradicionales paxarinas –figuritas elaboradas con agua y harina teñida con azafrán–. La costumbre, que se remonta a 300 años atrás, cuenta que sirven como amuleto o protector contra las tormentas. Otra tradición que se mantendrá en San Mateo.

Y como el día da para mucho, no faltarán las actividades infantiles en el Campo, el teatro en el Filarmónica, las charangas y la música más actual en el recinto de La Ería con el Corazonadas Fest –Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez–. Para quien prefiera la verbena de siempre, la orquesta Assia tocará en la calle Uría, a las 22.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil halló el cadáver de un hombre al acudir al atropello de tren a una vaca en Gijón
  2. 2 Jorge Martínez, vocalista de Ilegales, anuncia que padece cáncer
  3. 3

    Salud prepara un gran cambio en su estructura directiva ante la fusión de áreas sanitarias
  4. 4 Le sacan un cangrejo del oído después de un día de playa
  5. 5 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  6. 6 Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo
  7. 7 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  8. 8 Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario
  9. 9 El Real Oviedo supera los 45 millones de límite salarial
  10. 10 Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio San Mateo celebra mañana su día grande con el reparto del bollo y un homenaje a la sidra

San Mateo celebra mañana su día grande con el reparto del bollo y un homenaje a la sidra