Los fieles abarrotan la Catedral de Oviedo para adorar el Santo Sudario

Más de 1.000 personas abarrotaron este domingo la Catedral de Oviedo para asistir a la misa de Exaltación de la Santa Cruz, primer ... rito de la semana de la Perdonanza, y a la vez poder observar y adorar de cerca el Santo Sudario de Cristo, que durante el año se encuentra guardado para evitar su deterioro.

La misa, oficiada por el vicario general de la diócesis, Jorge Fernández Sangrador, se realizó con la pompa y el boato de las grandes celebraciones católicas.

Fernández Sangrador explicó a los presentes que la fiesta de Exaltación de la Santa Cruz tiene su origen en Santa Elena, madre del emperador Constantino, allá por el siglo IV, que encontró la Cruz de Cristo en una cisterna en las inmediaciones de Jerusalén.

Para el vicario general, la Cruz «es la representación de la perfección espacial donde se marca el norte, sur, este y oeste, expresa con gran riqueza simbólica tantas categorías como componen el pensamiento pero llama la atención que siendo un signo de muerte, represente la vida porque los cristianos no adoramos la Cruz sino quien se encuentra en ella y que manifiesta el amor del Padre que entrega a su Hijo y el Hijo entrega su vida a través del Espíritu Santo; es decir, la Cruz es trinitaria en su forma cuadriforme».

Al terminar la misa ya con el Santo Sudario presente en el altar mayor, el sacerdote ofreció la bendición, cosa que se repetirá hasta el 21 de septiembre y quien haya asistido a todas las misas conseguirá la Perdonanza.

La Perdonanza es un rito milenario que cobró más oficialidad y peso en el año 1982, con motivo de la reposición de la Cruz de la Victoria, restaurada, en la Cámara Santa.

En aquel momento la Santa Sede, con el Papa Juan Pablo II (ahora santo) a la cabeza, concedió la gracia de la indulgencia plenaria durante los días 14 al 21 de septiembre, ese último día es San Mateo y de ahí las celebraciones de las fiestas. Por San Mateo se celebran las fiestas de la Santa Cruz pues la patrona de la ciudad es Santa Eulalia de Mérida.