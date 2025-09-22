El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La hora del vermú, en una caseta del Campo. Pablo Nosti
Fiestas en Oviedo

Las casetas de San Mateo se despiden tras doce días de fiesta

Los hosteleros despiden las fiestas con opiniones enfrentadas y piden la instalación de carpas para evitar que el mal tiempo merme las ventas

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:49

Las casetas del Campo San Francisco tuvieron escasa afluencia este lunes festivo por el mal tiempo, el mismo mal tiempo con el que empezó San Mateo el pasado 11 de septiembre. Doce días ininterrumpidos de fiestas que dejan, entre los hosteleros del Campo, opiniones encontradas.

Mateo Tuñón, responsable de Lopita & Co, asegura que este año ha sido «peor que el pasado. La lluvia nos ha machacado, pero también la organización de los conciertos. Hay ambiente cuando hay un DJ o actividades para niños, sí, pero luego paran mucho la música, traen artistas de menos talla en comparación con La Ería… ¡Y se llevaron allí a Tekila!», lamenta, sin dejar de entender tampoco que dentro de la programación de orquestas en el paseo del Bombé «este pasado domingo, víspera de festivo, no haya habido concierto y lo dejen para hoy –por ayer–, cuando la gente el martes tiene que trabajar».

Tuñón no maquilla las cifras: «Hemos tenido unas pérdidas de casi el 50%. Si el modelo no cambia, nos pensaremos volver cuando se acabe este ciclo de cuatro años». Dicho esto, lanza una petición al Ayuntamiento: «Hay que pensar en las carpas; aquí llueve, y nosotros invertimos a última hora en dos que son muy caras».

'Feri' Velasco, de la Guácara; Mateo Tuñón, de Lopita & Co; y José Manuel García, 'Manolito', de Parrilla Suiss, ofrecieron su balance de las fiestas, Pablo Nosti
José Manuel García, 'Manolito', del Bar Parrilla Suiss, hace un balance «regular». «El fin de semana, el tiempo no acompañó. Hay que darle una vueltina a esta fiesta y hacer algo diferente», anima. «En este último día –por ayer lunes– pensamos que habrá cero de ganancia y poca gente». «Ahora –a la hora del vermú– tengo siete personas y seré el que más tenga porque tengo esta carpa resguardada, no sólo de techo».

No todas las valoraciones son negativas. Feri Velasco, de La Guácara, ofrece una perspectiva más optimista. «Para nosotros, han ido bien. De viernes a viernes, espectaculares. Y comparado con otros años, personalmente te diría que más. Hablo por mí, hemos vendido un poco más aunque hay que reconocer que la lluvia nos estropeó muchas ventas así que podía haber sido más, pero no hay queja».

Las casetas de San Mateo se despiden tras doce días de fiesta