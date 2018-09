Izal enamora en Oviedo MARIO ROJAS La banda llena la plaza de la Catedral en la presentación de 'Autoterapia' | El grupo asturiano Alberto & García abre la tercera noche mateína con los temas de su última gira, 'Buen salvaje' J. C. ABAD Lunes, 17 septiembre 2018, 00:18

En 'Crónica de un parpadeo', documental acerca de los siete primeros años de vida de Izal, la banda recrea su historia desde que Mikel tocaba en pequeños locales, con un registro que aún perdura en las letras del grupo. El público ovetense, renuente a entregarse a la primera, hizo esperar al segundo abrir y cerrar de ojos para lanzarse a los brazos de una banda que propuso, sin embargo, desde la introducción, lo mejor de su último álbum, 'Autoterapia'. Eso y que un montaje de casi una hora entre grupo y grupo enfría a cualquiera.

A la tercera canción, 'Copacabana', ya no hubo legañas. En la plaza se escuchaba mejor que a la banda. A voz en grito, coro a coro. 'La increíble historia del hombre que podía volar pero no sabía cómo' y la vuelta a los orígenes más discotequera prepararon el fin de fiesta mateína, en el que ya no hubo quien no quisiera cantar y botar. Entre cambios de guitarra de Mikel para adaptarse a cada corte y la contundencia de la sección rítmica, la propuesta de Izal en directo supera al estudio. El final, muy coreado, fue para 'El baile' y 'Pozo'.

Antes, Alberto & García, la banda asturiana que lleva todo el verano girando con su 'Buen Salvaje', fue el contrapunto perfecto a los cabeza de cartel. Con su mixtura entre lo popular y el folclore, repasó lo mejor de sus tres álbumes.

Desde la más guitarrera, 'La ruta del león', a 'Para que no vuelvas'. «Aquí en Oviedo hay dos cosas claras: lo mucho que nos gusta el sol y que esto no es París», dijo para introducir el tema homónimo. Se animaba la plaza y la banda puso de su parte. «Esta canción nació en una noche como la de hoy aquí y es súper especial poder tocarla», se emocionó con 'Fuegos artificiales'. Hubo explosión de cumbia y coreada chacarera antes del fin de fiesta con '¿Por qué te vas?