El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Desarmando San Mateo, en Oviedo

Este viernes, el Oviedo Antiguo y el campo estarán libres de todo mobiliario festivo

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 21:15

Es hora de hacer balance, pero también de recogida. San Mateo se despidió este lunes –a falta del colofón final con la Romería del Cristo que se celebrará este domingo– y las casetas hosteleras y la carpa de conciertos de La Ería son cosa ya del pasado.

Hay trabajo. Este martes fue el día marcado por el Ayuntamiento para el inicio del desmontaje de todo el mobiliario festivo. Junto al Tartiere, operarios, ayudados por varias grúas, comenzaron a desarmar el escenario por el que han pasado decenas de artistas. Sebastián Yatra, Coque Malla o Mikel Izal, entre otras. Y en el Campo San Francisco y en el Oviedo Antiguo, numerosas personas se afanaban en retirar las casetas hosteleras.

Imagen de Galeria
Imagen de Galeria

1 /

El tiempo apremia. Este viernes, la plaza de Porlier, la de la Catedral y el paseo del Bombé deberán quedar expeditas; mientras que en el paseo de La Herradura, el desmontaje tiene que quedar resuelto hoy a la espera de otro San Mateo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Giro en el caso del ganadero asesinado en Ribadesella: la cuñada duda «de la existencia de los dos encapuchados»
  2. 2 Crimen en Ribadesella: los análisis toxicológicos, claves para ver si la víctima tenía las capacidades mermadas
  3. 3 Investigan la agresión sexual a una joven en un portal en Gijón
  4. 4 La maestra escanciadora Loreto García reabre El Chaflán, a mediados de noviembre
  5. 5 La identidad del cadáver momificado hallado tras el accidente de tren en Gijón sigue siendo una incógnita
  6. 6 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  7. 7

    «Sigo sin saber por qué nos han quitado la ayuda a domicilio»
  8. 8 Gran revuelo en el centro de Oviedo al explotar la batería de una bici eléctrica
  9. 9 Hacienda confirma un nuevo alivio fiscal: hasta 340 euros menos en tu IRPF si cumples estos requisitos
  10. 10 Fallece a los 97 años Emilio Garcíablanco, histórico hostelero gijonés, piragüista y socio número 1 del Grupo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Desarmando San Mateo, en Oviedo

Desarmando San Mateo, en Oviedo