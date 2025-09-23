Desarmando San Mateo, en Oviedo Este viernes, el Oviedo Antiguo y el campo estarán libres de todo mobiliario festivo

Paz De Alvear Oviedo Martes, 23 de septiembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Es hora de hacer balance, pero también de recogida. San Mateo se despidió este lunes –a falta del colofón final con la Romería del Cristo que se celebrará este domingo– y las casetas hosteleras y la carpa de conciertos de La Ería son cosa ya del pasado.

Hay trabajo. Este martes fue el día marcado por el Ayuntamiento para el inicio del desmontaje de todo el mobiliario festivo. Junto al Tartiere, operarios, ayudados por varias grúas, comenzaron a desarmar el escenario por el que han pasado decenas de artistas. Sebastián Yatra, Coque Malla o Mikel Izal, entre otras. Y en el Campo San Francisco y en el Oviedo Antiguo, numerosas personas se afanaban en retirar las casetas hosteleras.

1 /

El tiempo apremia. Este viernes, la plaza de Porlier, la de la Catedral y el paseo del Bombé deberán quedar expeditas; mientras que en el paseo de La Herradura, el desmontaje tiene que quedar resuelto hoy a la espera de otro San Mateo.