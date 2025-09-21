Oviedo vive el día grande de San Mateo

P. A. Oiviedo Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:03 Comenta Compartir

Oviedo está en plena celebración de San Mateo. El día grande ha llegado. La música suena en muchos rincones, como la de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Banda de Música, las charangas o los grupos folclóricos; los socios de la SOF ya están recogiendo su bollo y botella de sidra –un homenaje a su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad– en la plaza de España y están yendo, como tantos otros ovetenses, a tomarlo al Campo. Todos quieren festejar San Mateo.

La lluvia ha respetado las primeras horas del día y dejado en la plaza de la Catedral, una estampa festiva. En el interior del templo, abarrotado como cada año, el deán Benito Gallego presidía la eucaristía en el último día del Jubileo. A su término, los fieles vieron de cerca y veneraron el Santo Sudario. Fuera, las tradicionales paxarinas.

A las puertas de la 'Sancta Ovetensis', el alcalde de Oviedo destacaba el «éxito» de las fiestas y avanzaba que mantendrá «el modelo de Alfredo Canteli».

A las dos de la tarde, la lluvia apareció aguando muchos de los planes de comidas al aire libre; aunque hay quien resistía bajo el paraguas.

Como el día da para mucho, a las siete, Carlos Sobera se subirá a las tablas del Filarmónica, y la música más actual en el recinto de La Ería con el Corazonadas Fest –Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez–, desde las siete menos cuarto. Para quien prefiera la verbena de siempre, la orquesta Assia toca en la calle Uría, a las 22.30.