El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, ante la Catedral, este mediodía.

Ver 21 fotos
La Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, ante la Catedral, este mediodía. Arnaldo García
Fiestas de San Mateo en Oviedo

Oviedo vive el día grande de San Mateo

El alcalde ovetense destaca «el éxito» de las fiestas y avanza que mantendrá «el modelo de Alfredo Canteli»

P. A.

Oiviedo

Domingo, 21 de septiembre 2025, 14:03

Oviedo está en plena celebración de San Mateo. El día grande ha llegado. La música suena en muchos rincones, como la de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, la Banda de Música, las charangas o los grupos folclóricos; los socios de la SOF ya están recogiendo su bollo y botella de sidra –un homenaje a su declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad– en la plaza de España y están yendo, como tantos otros ovetenses, a tomarlo al Campo. Todos quieren festejar San Mateo.

La lluvia ha respetado las primeras horas del día y dejado en la plaza de la Catedral, una estampa festiva. En el interior del templo, abarrotado como cada año, el deán Benito Gallego presidía la eucaristía en el último día del Jubileo. A su término, los fieles vieron de cerca y veneraron el Santo Sudario. Fuera, las tradicionales paxarinas.

A las puertas de la 'Sancta Ovetensis', el alcalde de Oviedo destacaba el «éxito» de las fiestas y avanzaba que mantendrá «el modelo de Alfredo Canteli».

A las dos de la tarde, la lluvia apareció aguando muchos de los planes de comidas al aire libre; aunque hay quien resistía bajo el paraguas.

Como el día da para mucho, a las siete, Carlos Sobera se subirá a las tablas del Filarmónica, y la música más actual en el recinto de La Ería con el Corazonadas Fest –Chanel, Chiara, Vicco y Lennis Rodríguez–, desde las siete menos cuarto. Para quien prefiera la verbena de siempre, la orquesta Assia toca en la calle Uría, a las 22.30.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despedida una trabajadora por llevar a su marido a ayudarla a limpiar una oficina en Gijón
  2. 2 Amplio despliegue en La Calzada, Gijón, por un servicio humanitario
  3. 3

    El Sporting de Gijón no puede contra todos
  4. 4

    Arcelor tiene 450 bajas médicas diarias de media, que afectan al 12% de la plantilla en Asturias
  5. 5

    Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias: «No estamos de acuerdo con el peaje del Huerna, pero no puede anularse por razones políticas»
  6. 6 Asturias, en riesgo por lluvias y tormentas a las puertas del otoño
  7. 7 La sanidad asturiana ya se prepara para los nuevos tratamientos frente al alzhéimer
  8. 8 Leiva detiene su gira por motivos de salud
  9. 9 Sanatorio Marítimo: «Aquí somos felices, hay de todo»
  10. 10

    Adriana Lastra: «Santos Cerdán trató de hacerme la vida imposible, viví un infierno de terciopelo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Oviedo vive el día grande de San Mateo