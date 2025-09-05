El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Escena de 'Escándalo en Palacio', de Pedro Ruiz, que se representará en el Teatro Filarmónica de Oviedo en el marco de las fiestas de San Mateo. E. C.
Fiestas de San Mateo en Oviedo

Fiestas de San Mateo en Oviedo: 'Escándalo en Palacio', de Pedro Ruiz, abre el ciclo de teatro en el Filarmónica

La comedia, cuyas entradas están ya a la venta, se representará los días 14 y 15 de septiembre

E. C.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 11:50

'Escándalo en Palacio', escrita por el famoso humorista, actor y presentador de televisión Pedro Ruiz, es la obra encargada de abrir el ciclo de teatro de las fiestas de San Mateo en Oviedo. La representación tendrá lugar en el Teatro Filarmónica los días 14 (domingo) y 15 (lunes) a las 20 horas.

Cartel promocional de la comedia.
Imagen - Cartel promocional de la comedia.

'Escándalo en Palacio' es una comedia al estilo old Hollywood protagonizada por Iria Ares y Xoán Carlos Mejuto. Además, sobre las tablas se podrá ver también a Pedro Ruiz, Mónika Vergara y Dani Lozano.

La historia cuenta cómo Bernard Mathieu, presidente de un gobierno, y su esposa, Paola D'Angio, se enfrentan a la publicación de un vídeo sexual grabado cuando él estaba casado con otra mujer.

¿Será el final de la carrera política de Bernard? ¿Del matrimonio? ¿Puede la telebasura influir en la política de un país? Pedro Ruiz plantea estos interrogantes con su particular estilo ácido e incisivo, que sustenta una comedia que lleva al público del surrealismo más cómico a la elegancia más clásica.

Las entradas para 'Escándalo en Palacio' están ya a la venta.

