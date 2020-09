San Mateo 2020 | Izal quita el miedo a un San Mateo «para bailar sentados»

Ayer se cumplieron dos años y dos días desde que Izal, uno de los grupos del indie nacional por antonomasia, llegaran a Oviedo para «incendiar» la plaza de la Catedral. Ayer, ni las nubes de tormenta ni las limitaciones de aforo derivadas de la covid evitaron que hiciesen lo propio en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe. «Música en directo con la que está cayendo», susurró Mikel Izal.

Diez minutos de cortesía. No son una banda de rock, no se alargaron mucho más para empezar, y 'Despedida' hizo lo propio tapando un trueno lejano con las primeras palmas de las setecientas personas que colmaron todas las localidades disponibles.

«Vivimos tiempos extraños, tiempos difíciles», masticó el líder mientras se enfundaba la guitarra acústica para interpretar 'Pánico práctico'. «Os animaría a que cambiarais el pensamiento de miedo por el de responsabilidad. Vamos a vivir tiempos mejores si no tenemos miedo», continuó. Luego, 'Pequeña gran revolución', 'La piedra invisible' y 'Arte moderno', a solas con su teclista, Iván Mella, dieron ganas de levantarse a todos los que no pudieron hacerlo.

En estos dos años, desde la presentación en Oviedo de 'Autoterapia', los cuatro de Mikel Izal solo han lanzado un single: 'La buena sombra', en abril; y el líder, en solitario, 'Desde Dentro', un disco de versiones acústicas grabado en su casa para recordarnos los estragos emocionales del confinamiento y cuyas ganancias irán destinadas a la Fundación Banco de Alimentos.

«Enormes alegrías»

«Nos vamos adaptando, hemos decidido hacer esta pequeña gran gira, que nos está trayendo unas alegrías enormes», clamó Izal al frente del formato, con la guitarra solista de Alberto Pérez para llenar todos los huecos de la sala. Un ukelele para 'Agujeros de gusano', 'Tu continente' y pidió un «aplauso gigante» al equipo técnico. Otro para el público: «De que hoy bailemos sentados dependerá que mañana bailemos de pie», sentenció.

El éxtasis llegó con 'Copacabana' y la magia de 'El baile'. 'La mujer de verde', para despedir un bis que no duró demasiado, desnudó a todos hasta los huesos. «¿Hay algo más guay que la oscuridad en compañía?», susurró el vocalista de nuevo: «Ya me estoy flipando».