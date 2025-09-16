El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Mikel Erentxun será el primero en subirse al escenario. E. C.
Este 17 de septiembre

Mikel Erentxun y Coque Malla celebran sus 40 años en La Ería, en Oviedo

El donostiarra y el madrileño repasarán sus éxitos este miércoles en el doble concierto en el recinto mateíno, a partir de las 21 horas

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:51

Duncan Dhu y Coque Malla recalarán este miércoles en San Mateo, dentro de sus giras nacionales, para celebrar sus cuarenta años de éxitos y rock sobre los escenarios. El grupo liderado por el donostiarra Mikel Erentxun será el primero en subir a las tablas, a partir de las 21 horas, dando paso al cantante y compositor madrileño. También actuará Ritmo Vudú, que tenía previsto ser el telonero de Ilegales el pasado domingo, que finalmente se suspendió por problemas de salud de su vocalista. Las entradas para este miércoles continúan a la venta a 44 euros.

Para festejar esas cuatro décadas, Erentxun viene acompañado de su banda, formada por Rubén Caballero a la guitarra, Mikel Azpiroz a los teclados, Fernando Neira bajo y Karlos Arancegui a la batería. En este tour bautizado como 'DD40', exhibirán un repertorio más que conocido, «desde discos 'Por tierras escocesas' hasta 'El duelo', haciendo sonar en directo canciones emblemáticas como 'Cien gaviotas', 'En algún lugar', 'Casablanca', 'Esos ojos negros', 'No puedo evitar pensar en ti' o 'A tu lado', según informó Mauro Producciones. Esta gira es un paréntesis en la carrera en solitario del donostiarra.

También celebra sus 40 años Coque Malla, una de las grandes figuras del rock en español. «Esta gira se plantea como un viaje en el tiempo con un concierto lleno de sorpresas, recuerdos y grandes éxitos, que van desde sus días con Los Ronaldos hasta su exitosa carrera en solitario». Entre ellos 'No puedo vivir sin ti', 'Adiós papá' o 'Idiota'.

