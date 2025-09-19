Los pueblos de América iluminan el desfile de las carrozas de San Mateo

Rafael Francés Oviedo Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:02 | Actualizado 19:10h. Comenta Compartir

La SOF ofrece un espectáculo de color a miles de personas que abarrotan las calles de Oviedo con un colorido y enorme desfile nunca defrauda. Este año, por supuesto, tampoco. Trajes regionales, importante presencia hispanoamericana y muchas ganas de diversión entre los 3.000 figurantes y los miles de personas de público que, en el caso de los niños mirando boquiabiertos a gigantes cabezudos, gauchos, capoeiros y toda clase de personas.

Aunque la tarde es calurosa y las nubes oscuras el desfile ha ido alumbrando el camino a gran velocidad pues este la organización se ha propuesto cumplir estrictamente con el horario. Así, el recorrido previsto salió de La Losa transcurriendo por las calles Independencia, Uría, Marqués de San Cruz, Santa Susana, avenida de Galicia - plaza de América, avenida de Galicia.

Este 2025 el país protagonista es Perú, que tiene secuencias específicas (de las 44 totales) y un guiño al nuevo Papa. Por las calles, 20 carrozas, y mucho ritmo, con Brasil, una vez más entre las más aclamadas, que lleva más de 20 músicos.