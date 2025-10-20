La senda peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, en Oviedo, casi lista para comenzar

La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias ultima ya la contratación de la construcción de la conexión peatonal para unir Santa María del Naranco con San Miguel de Lillo, ... en Oviedo. La mesa de contratación ha propuesto su adjudicación a la empresa Arposa 60 S. L., que realizó la oferta más ventajosa entre las tres que se presentaron al concurso.

La adjudicataria realizará los trabajos, licitados en 398.253 euros este verano, por 381.844 euros (315.574 más IVA). El plazo de ejecución de los trabajos es de seis meses.

La senda peatonal se iniciará en el entorno de la iglesia de Santa María del Naranco, donde llega el camino existente de aproximación desde el edificio del Centro Prerrománico Asturiano, y sigue el camino hecho por los visitantes. Ascenderá en una cómoda pendiente del 9% hasta el punto donde es obligado ascender hasta la carretera para poder acceder al entorno de Lillo. Un puente cruzará el arroyo hasta el camino urbanizado existente que une directamente el edificio del Centro Prerrománico Asturiano con la iglesia de San Miguel de Lillo.