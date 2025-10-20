El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Infografía de la conexión peatonal entre San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. E. C.
Oviedo

La senda peatonal entre Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo, en Oviedo, casi lista para comenzar

La mesa de contratación de Cultura propone adjudicar a Arposa la obra por 381.844 euros y un plazo de ejecución de seis meses

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Domingo, 19 de octubre 2025

Comenta

La Consejería de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Principado de Asturias ultima ya la contratación de la construcción de la conexión peatonal para unir Santa María del Naranco con San Miguel de Lillo, ... en Oviedo. La mesa de contratación ha propuesto su adjudicación a la empresa Arposa 60 S. L., que realizó la oferta más ventajosa entre las tres que se presentaron al concurso.

