Avanzan los trámites para unir Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo a través de una senda

Tres empresas se han presentado al concurso público para realizar la obra de la senda peatonal que unirá Santa María del Naranco y San ... Miguel de Lillo, en Oviedo. Este verano, la Consejería de Cultura sacó a licitación, con un presupuesto de casi 400.000 euros –398.253 euros– la obra de conexión a pie de ambos enclaves del Prerrománico asturiano que atesora el monte Naranco.

Los interesados tenían de plazo hasta el pasado 29 de septiembre para presentarse al concurso. Una vez abiertos los sobres por la mesa de contratación, se da cuenta que una de las licitadoras no ha presentado de forma conveniente parte de la documentación requerida y se eleva al Servicio de Conservación de Patrimonio para que emita el informe evaluador de las propuestas.

El modo

La senda peatonal, según recoge la documentación de la licitación, se iniciará en el entorno de la iglesia de Santa María del Naranco, en el punto donde llega el camino existente de aproximación desde el edificio del Centro Prerrománico Asturiano. Discurrirá siguiendo el trazado natural del camino hecho por los visitantes, ascendiendo en una cómoda pendiente del 9% hasta el punto donde es obligado ascender hasta la carretera para poder acceder al entorno de San Miguel de Lillo.

Para poder cancelar este paso, –prosigue la documentación–, se creará un puente que cruzará el arroyo hasta el camino urbanizado existente que une directamente el edificio del Centro Prerrománico Asturiano con la iglesia de San Miguel de Lillo.

La previsión es comenzar la obra este próximo mes de octubre. Su duración, seis meses.