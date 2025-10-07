El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Propuesta para unir los monumentos. E. C.

Oviedo

Avanzan los trámites para unir Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo a través de una senda

Tres empresas se presentan al concurso para facilitar la comunicación a pie entre los monumentos prerrománicos de Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 07:56

Comenta

Tres empresas se han presentado al concurso público para realizar la obra de la senda peatonal que unirá Santa María del Naranco y San ... Miguel de Lillo, en Oviedo. Este verano, la Consejería de Cultura sacó a licitación, con un presupuesto de casi 400.000 euros –398.253 euros– la obra de conexión a pie de ambos enclaves del Prerrománico asturiano que atesora el monte Naranco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  3. 3 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  6. 6 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  7. 7 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  9. 9 Las puntuaciones de Manuel Rosety en el Castellón - Sporting de Gijón: solo aprueban cuatro jugadores
  10. 10

    Un lavado de cara de la plaza de Los Fresnos, en Gijón, «mejor que una gran reforma»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Avanzan los trámites para unir Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo a través de una senda

Avanzan los trámites para unir Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo a través de una senda