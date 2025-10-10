El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Las dos torres sociosanitarias de Oviedo en El Vasco cogen forma en el Gran Bulevar, con las obras más avanzadas en el edificio a la izquierda de Nastura. Juan Carlos Román

Las dos torres de Ovida en El Vasco avanzan «a buen ritmo» para completar el Gran Bulevar

Las obras incluyen la adecuación del local a la izquierda de Nastura para la creación de las zonas comunes que utilizarán los residentes y familiares

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 10 de octubre 2025, 08:25

Comenta

Las torres cuatro y cinco del Gran Bulevar El Vasco, en Oviedo, diseñadas para albergar servicios sociosanitarios y para completar el enorme complejo erigido ... sobre la desaparecida estación de tren, ya están cogiendo forma, sobre todo la ubicada más a la izquierda, que ha ido ganando altura a lo largo de los últimos meses –la otra se encuentra en una fase más temprana de construcción–. Las obras, tal y como confirmó a este diario Ignacio Díaz Dapena, gestor de Ovida Centro Intergeneracional, la empresa asentada en Montecerrao que se encarga del desarrollo del proyecto, «van a buen ritmo». Eso sí, la firma aún no tiene fecha de inauguración, ya que todavía «es muy pronto para ello», aunque el plazo de ejecución oscila entre 18 y 24 meses, según las previsiones iniciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  7. 7

    ¿Por qué el Real Oviedo echa a Paunovic y recupera a Carrión?
  8. 8 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  9. 9 Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy
  10. 10 Continúa la búsqueda en el Cabo Peñas, por tierra, mar y aire, de la mujer de 33 años desaparecida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las dos torres de Ovida en El Vasco avanzan «a buen ritmo» para completar el Gran Bulevar

Las dos torres de Ovida en El Vasco avanzan «a buen ritmo» para completar el Gran Bulevar