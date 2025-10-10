Las dos torres de Ovida en El Vasco avanzan «a buen ritmo» para completar el Gran Bulevar

Las torres cuatro y cinco del Gran Bulevar El Vasco, en Oviedo, diseñadas para albergar servicios sociosanitarios y para completar el enorme complejo erigido ... sobre la desaparecida estación de tren, ya están cogiendo forma, sobre todo la ubicada más a la izquierda, que ha ido ganando altura a lo largo de los últimos meses –la otra se encuentra en una fase más temprana de construcción–. Las obras, tal y como confirmó a este diario Ignacio Díaz Dapena, gestor de Ovida Centro Intergeneracional, la empresa asentada en Montecerrao que se encarga del desarrollo del proyecto, «van a buen ritmo». Eso sí, la firma aún no tiene fecha de inauguración, ya que todavía «es muy pronto para ello», aunque el plazo de ejecución oscila entre 18 y 24 meses, según las previsiones iniciales.

Así, aseguró Díaz Dapena, «la obra es de gran envergadura e incluye también la adecuación del local anexo al Nastura que las comunica» para la creación de las zonas comunes de ambas torres, destinadas para el uso de los residentes y familiares de estos. Unas últimas piezas que cerrarán de una vez por todas el complejo puzzle del Gran Bulevar. Por ahora, eso sí, Ovida desconoce «el tiempo que puede llevar la adaptación de todos los espacios al fin que se pretende», si bien son optimistas con el transcurso de las actuaciones.

Los dos edificios, aunque en diferentes fases por el momento, se están construyendo de forma paralela. Uno estará destinado a una residencia de mayores con 248 plazas y el otro para 36 apartamentos. Hace algo menos de un año, la previsión de la empresa era la siguiente: que a finales de 2026 o principios de 2027 ya pudieran estar trabajando en las nuevas torres y que, a priori, una de ellas empezaría a funcionar antes que la otra. La inversión ronda los cinco millones de euros.

Tras un parón por la pandemia, Ovida retomó el ambicioso proyecto y logró durante la primavera de 2024 la licencia de obra por parte del Ayuntamiento. En total, se habilitarán más de 7.500 metros cuadrados que dinamizarán aún más el Gran Bulevar El Vasco, donde ya trabajan alrededor de un millar de personas.

Estos dos nuevos edificios modificarán de nuevo el 'skyline' de la entrada a Oviedo por el Bulevar de Santullano. Tras varios proyectos fallidos, desde los fracasados del Vasco XXI, el Palacio de Justicia o las tres torres trillizas diseñadas por el arquitecto valenciano Santiago Calatrava por encargo del entonces alcalde, Gabino de Lorenzo, El Vasco resurgió de la mano de la iniciativa privada. Las primeras gestiones comenzaron en 2017 con la compra del solar. Con una potente inversión de cien millones de euros, el complejo ha ido celebrando inauguración tras inauguración, convirtiéndose en una ciudad dentro de la ciudad y en un cartel de entrada, porque hasta las letras de Oviedo en la fachada han sido un acierto.

Inquilinos

Así, los primeros en asentarse fueron los vecinos de las tres torres residenciales, situadas en la parte más cercana a Gascona. Se mudaron allí en plena pandemia. Poco después entró en funcionamiento el aparcamiento y el ascensor panorámico, paso previo a la apertura del supermercado Mercadona, en enero de 2021. Los siguientes en asentarse fueron los trabajadores de las oficinas de Aqualia. También se abrió la calle de los Aparejadores, cuyo colegio profesional regaló para este enclave una escultura de Herminio. Llegó después el Madlab, el centro de ocio tecnológico, y la apertura de la calle gastronómica con siete restaurantes, entre ellos el afamado Nastura, de Nacho Manzano, y el exitoso Tierra Astur, además de otras cadenas conocidas como Vips o Ginos. A esto se suma el Bazar Bulevú, las oficinas de la química IFF, el gimnasio Supera y el hotel Nuvò Boutique.