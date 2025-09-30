El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Trabajadores de TUA ante un autobús durante la huelga del pasado septiembre. Mario Rojas
Transporte urbano en Oviedo

TUA instala las cámaras en los autobuses de Oviedo pese al rechazo del comité de empresa

La empresa aduce que las DriveCam pertenecen a un acuerdo ratificado por la asamblea en mayo mientras los sindicatos reclaman más descansos

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:10

La empresa de transporte urbano en Oviedo, TUA, ya ha comenzado la instalación del sistema de seguridad DriveCam en sus autobuses, según aseguraron este ... martes fuentes de la empresa. Ello, pese al rechazo manifestado por el comité de empresa al respecto, que realizó tres días de huelga durante San Mateo, «en cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 29 de mayo entre el comité y la compañía, ratificado esa misma noche por la asamblea de trabajadores, lo que motivó la desconvocatoria de la huelga prevista para septiembre» y que posteriormente se convocó y realizó.

