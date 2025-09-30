TUA instala las cámaras en los autobuses de Oviedo pese al rechazo del comité de empresa

La empresa de transporte urbano en Oviedo, TUA, ya ha comenzado la instalación del sistema de seguridad DriveCam en sus autobuses, según aseguraron este ... martes fuentes de la empresa. Ello, pese al rechazo manifestado por el comité de empresa al respecto, que realizó tres días de huelga durante San Mateo, «en cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 29 de mayo entre el comité y la compañía, ratificado esa misma noche por la asamblea de trabajadores, lo que motivó la desconvocatoria de la huelga prevista para septiembre» y que posteriormente se convocó y realizó.

Para la empresa la decisión no es «unilateral», sino «la puesta en marcha de un acuerdo laboral previo que contemplaba la implantación del sistema a partir del 10 de septiembre». Posteriormente, en la reunión mantenida el pasado día 17 en el Sasec, TUA destaca que mostró «disponibilidad y sensibilidad aceptando ampliar el plazo de instalación hasta el 29 de septiembre para garantizar una aplicación ordenada del compromiso adquirido».

La acción de la empresa ha tenido cumplida respuesta por parte del comité de empresa de la concesionaria del servicio de transporte urbano de Oviedo, Transportes Unidos de Asturias (TUA). Estos manifestaron este martes su descontento con la instalación de los dispositivos de vigilancia en los vehículos y, a través de un comunicado, explicaron que, a pesar de que la entidad alega «razones de seguridad», ellos consideran que existen «medidas menos invasivas y más fáciles de adoptar, como una mayor contratación».

Tras la decisión de TUA, el comité de empresa ha advertido de que la seguridad también depende de cumplir los descansos del personal y han indicado que las bajas apenas se cubren, lo que provoca falta de conductores en la plantilla.

Además, aseguraron que actualmente hay trabajadores que llegan a encadenar siete jornadas continuadas, descansan un día y vuelven a realizar otras siete, con jornadas que pueden alcanzar las diez horas.

«Ante la falta de conductores se cubren servicios durante los descansos, y también se llama a trabajadores que están de vacaciones para reincorporarse al trabajo», sentenciaron.