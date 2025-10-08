Los trabajadores de TUA aceptan el acuerdo con la empresa y se desconvoca la huelga en Oviedo

Uno de los autobuses de servicios mínimos en una parada durante la huelga del pasado mes de seotiembre

Los trabajadores de TUA, unos 250, han aceptado esta madrugada en asamblea las condiciones del preacuerdo entre los sindicatos y la empresa, por lo que la huelga prevista para hoy ha quedado desconvocada poco después de la una de la madrugada. De esta forma, el servicio funcionará con normalidad durante este miércoles, el jueves y el viernes (8, 9 y 10 de octubre), jornadas de paro previstos.

El acuerdo ha llegado in extremis durante la tarde de ayer con dos puntos principales, que la empresa concesionaria del servicio de transporte urbano de Oviedo mantendrá contactos con el Ayuntamiento para buscar ubicación para cuatro baños en zonas de cabecera de línea y que TUA ofrecerá jornadas de formación para la utilización de las DriveCam que ha instalado la empresa en toda la flota de autobuses con el objeto de mejorar la seguridad en las líneas.

Los tres sindicatos mayoritarios apoyaban el preacuerdo firmado con TUA y sólo la Corriente Sindical de Izquierdas se desmarcó del pacto alcanzado al considerar que no cumplía con las exigencias de los trabajadores.

