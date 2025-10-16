El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un grupo de turistas en la plaza de la Catedral. M. Rojas

La Concejalía de Turismo calcula que Oviedo superará de nuevo el millón de pernoctaciones este año

Alfredo García Quintana aboga ahora «por mejorar el turismo en la ciudad» tanto desde el punto de vista «de la calidad como del gasto»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:13

Comenta

El Ayuntamiento confía en alcanzar de nuevo el millón de pernoctaciones registradas el pasado año en Oviedo aunque, según el concejal de Turismo, Alfredo ... García Quintana, el objetivo no es tanto mantener o superar esa cifra como mejorar el turismo que recibe la ciudad tanto desde el punto de la calidad como del gasto.

