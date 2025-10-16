La Concejalía de Turismo calcula que Oviedo superará de nuevo el millón de pernoctaciones este año

El Ayuntamiento confía en alcanzar de nuevo el millón de pernoctaciones registradas el pasado año en Oviedo aunque, según el concejal de Turismo, Alfredo ... García Quintana, el objetivo no es tanto mantener o superar esa cifra como mejorar el turismo que recibe la ciudad tanto desde el punto de la calidad como del gasto.

Así lo explicó este miércoles el popular tras ser preguntado por las perspectivas municipales en cuanto a la campaña turística de 2025 de cara al cierre del ejercicio: «Estamos trabajando para intentar seleccionar e ir a segmentos de mercado atractivos que nos permitan desestacionalizar y seguir incrementando el ingreso medio». Y añadió: «No es competir ya tanto por la cantidad pues ya alcanzamos aquella barrera del millón de pernoctaciones, pero sí por la calidad del visitante turísticamente hablando».

A la hora de valorar que a 31 de diciembre se alcance el récord del millón de pernoctaciones, el edil puso sobre la mesa alguno de los problemas que pueden existir para conseguir ese hito: «A nivel de ocupación hotelera se está notando el incremento de las viviendas de uso turístico, pero tanto los hoteles con el incremento del ingreso medio como los restaurantes, que están a unos niveles muy importantes de ocupación y calidad, van a tener un buen año. Creo que va a ser bueno».

«Refugio climático»

El presidente de la patronal hostelera española y presidente de Otea, José Luis Álvarez Almeida, defendió la posición turística asturiana de crecimiento anual: «El consumo está cayendo excepto en el norte de España. Algo estaremos haciendo bien, pero es cierto que el refugio climático es una realidad y nos está ayudando».