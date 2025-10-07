El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Una pareja se fotografía ante las Letronas de Gijón. José Simal

El verano dejó en Asturias más ingresos, pero menos turistas

Exceltur refleja que la región fue la única, junto a Extremadura, que perdió estancias entre julio y agosto, pero los hoteles ingresaron un 7,8% más. Gijón y Oviedo destacan como destinos urbanos en el país

Chelo Tuya

Gijón

Martes, 7 de octubre 2025, 13:19

Comenta

Vinieron menos, pero gastaron más. O vinieron más, pero no se alojaron en hoteles, sino en viviendas de uso turístico (VUT) o viviendas vacacionales. Lo ... cierto es que, tal y como adelantó EL COMERCIO, la hostelería asturiana cerró el verano 2025 con menos clientes, en la mayor caída del país, del 4,8%, tras la de Extremadura, que perdió un 6,5% de estancias. Una resta que, sin embargo no se reflejó en las cajas registradoras. Los hoteles asturianos ingresaron un 7,8% más de media. Un dato que elevan Gijón y Oviedo, que se consolidan como destinos urbanos al alza. Se sitúan entre los siete con mayor crecimiento del país al aumentar sus ingresos un 10,6%, en el caso de Gijón, y un 10%, en el de Oviedo. Un verano en el que hubo 1.033 VUTs menos abiertas y que cierra con los ánimos al alza para el invierno: esperan los empresarios asturianos crecer un 2,1% en el último trimestre del año.

