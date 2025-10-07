El verano dejó en Asturias más ingresos, pero menos turistas

Vinieron menos, pero gastaron más. O vinieron más, pero no se alojaron en hoteles, sino en viviendas de uso turístico (VUT) o viviendas vacacionales. Lo ... cierto es que, tal y como adelantó EL COMERCIO, la hostelería asturiana cerró el verano 2025 con menos clientes, en la mayor caída del país, del 4,8%, tras la de Extremadura, que perdió un 6,5% de estancias. Una resta que, sin embargo no se reflejó en las cajas registradoras. Los hoteles asturianos ingresaron un 7,8% más de media. Un dato que elevan Gijón y Oviedo, que se consolidan como destinos urbanos al alza. Se sitúan entre los siete con mayor crecimiento del país al aumentar sus ingresos un 10,6%, en el caso de Gijón, y un 10%, en el de Oviedo. Un verano en el que hubo 1.033 VUTs menos abiertas y que cierra con los ánimos al alza para el invierno: esperan los empresarios asturianos crecer un 2,1% en el último trimestre del año.

Esos son los principales datos que ofrece el último informe de Exceltur. Presentado en Madrid, el análisis que realiza la patronal de patronales extiende a todo el país la sensación de más ingresos, pero menos estancias hoteleras. Algo que ya había destacado Otea, la patronal turística asturiana, en su balance de verano. Y también la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresarios (Fade). Entre las claves, señalan a «un estancamiento de la demanda nacional», así como a la fórmula de alojamiento que se ha convertido en el caballo de batalla para la hotelería: «la divergencia de comportamientos en el mercado entre la afluencia a hoteles, cuyo gasto se incrementa un +6,9%, con un aumento de turistas del +1,4% y los que alquilan una vivienda, donde la afluencia se incrementa el +3,6%». Dice Exceltur que «se observa un notable aumento en el uso de casas propias, de estancias más cortas (la afluencia sube +4,5%, pero las noches apenas suben un 0,6%), con un notable dinamismo en el gasto (+9,6%)».

Gijón restó 883 pisos turísticos. Oviedo, 150

Una lucha por el reparto de turistas entre la oferta reglada y la privada que en Asturias se intenta solventar con un decreto que regula a las viviendas turísticas y a las vacacionales, texto que cuenta con el apoyo de Otea, la patronal del sector, y de la Mesa de Turismo de la Federación Asturiana de Empresas (Fade). Un texto contra el que han recurrido los propietarios y empresas que gestionan esta nueva fórmula vacacional.

Según los datos de Exceltur, este verano en Asturias hubo 1.033 alojamientos de ese tipo menos. Gijón se sitúa a la cabeza de las ciudades que más han restado esta oferta, con 833 viviendas menos, lo que supone una caída del 11,4%. Solo otras cinco ciudades, Ibiza (40,9%), A Coruña (28%), Santiago (17,9%), Mallorca (17,4%) y Murcia (14,2%) han clausurado más pisos que la villa de Jovellanos. Oviedo, por su parte, contó con 150 pisos menos, un 3,6% de resta en su oferta.

Subida récord de los ingresos con 91,2 euros de media diaria

No obstante, la menor competencia no ha servido para reflotar las estancias hoteleras en Asturias, que siguen a la baja, pero sí ha permitido mejorar la rentabilidad. Porque la subida de precios, así como el tirón de la categoría de cinco estrellas, que ni en Asturias ni en el resto del país han sufrido caída de clientes, sitúa a Gijón y Oviedo entre los destinos urbanos favoritos del país.

De hecho, Gijón se sitúa entre las cinco ciudades que más aumentaron su RevPar, definición técnica del ingreso medio diario por plaza disponible. En Exceltur, los empresarios constatan que entre junio y agosto ese ingreso medio diario fue de 91,2 euros diarios en Gijón. Un 10,6% en el año. Solo crecieron más los ingresos de los hoteles de Murcia (20,7%), Burgos (18,5%), A Coruña (14,6%) y Valladolid (11,7%). En Oviedo, el ingreso medio diario fue de 77,2 euros, con un crecimiento del 10% respecto al año pasado.

El tirón de Gijón se ve reflejado también en la radiografía que ha hecho Exceltur sobre las costas. La hotelería ubicada en la Costa Verde, denominación que recibe la costa asturiana, ingreso cada día una media de 74,2 euros. Un 8,5% más que el año pasado.

Cerrar el año con un 2,1% más de ventas

Además de analizar el verano, el informe de Exceltur sirve también para lanzar las previsiones del último trimestre del año. Y de nuevo Asturias vuelve a liderar, como ya lo hiciera desde el año pasado. El optimismo de los empresarios regionales elevan al 2,1% las ventas entre octubre y diciembre. Solo mejoran esa tasa los empresarios cántabros, que esperan mejorar sus resultados un 3,4%, los de Castilla-La Mancha (3,2%); así como madrileños y vascos, que clonan su previsión: un 2,7% más.