La vieja Escuela de Minas de Oviedo. Mario Rojas

La Universidad de Oviedo da un nuevo paso en la reagrupación de sedes en la Escuela de Minas

Contrata el traslado del equipamiento y enseres del edificio de la calle Principado al inmueble de Independencia

P. A.

Oviedo

Martes, 25 de noviembre 2025, 08:09

Comenta

La Universidad de Oviedo sigue trabajando en el plan para concentrar sus servicios administrativos centrales, repartidos por varias sedes de Oviedo, en la ... antigua Escuela de Minas. Mientras realiza las obras pertinentes –como el desamiantado– en el edificio de la calle Independencia, acaba de adjudicar el servicio de traslado a este y a otras dependencias del equipamiento documentos y enseres que alberga el edificio de la calle Principado, número 3. La empresa Castilla y León International Movers S. L. será la encargada por 35.356 euros y un plazo de ejecución de 21 días.

