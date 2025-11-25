La Universidad de Oviedo da un nuevo paso en la reagrupación de sedes en la Escuela de Minas Contrata el traslado del equipamiento y enseres del edificio de la calle Principado al inmueble de Independencia

La Universidad de Oviedo sigue trabajando en el plan para concentrar sus servicios administrativos centrales, repartidos por varias sedes de Oviedo, en la ... antigua Escuela de Minas. Mientras realiza las obras pertinentes –como el desamiantado– en el edificio de la calle Independencia, acaba de adjudicar el servicio de traslado a este y a otras dependencias del equipamiento documentos y enseres que alberga el edificio de la calle Principado, número 3. La empresa Castilla y León International Movers S. L. será la encargada por 35.356 euros y un plazo de ejecución de 21 días.

La Universidad liberará así el conocido como 'edificio verde' de la calle Principado que ha sido adquirido por la Junta General por 4 millones de euros. Hasta la fecha, alberga el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, el Vicerrectorado de Internacionalización, la Secretaría General y el Sindicato Independiente de Personal de la Universidad (SIPU). El objetivo del Rectorado es unificar los servicios en Minas y dejar el Edificio Histórico para actos protocolarios en exclusiva.

