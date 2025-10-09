La Universidad de Oviedo comenzará los traslados para reagrupar sedes en la Escuela de Minas en diciembre

La Universidad de Oviedo avanza con su plan para concentrar servicios administrativos centrales, ahora repartidos por varias sedes de Oviedo, en la antigua ... Escuela de Minas. Para ello, ejecuta varios pasos de forma paralela. Por un lado, la retirada del amianto del tejado del edificio de la calle Independencia, labores que se están desarrollando desde mayo, a lo que se suma la mejora de la eficiencia energética y la carpintería, y por otro, con la rehabilitación y adaptación de espacios, que comenzará más adelante. No obstante, sin la necesidad de ejecutar estas dos fases, la institución académica iniciará los traslados de cara a esa reagrupación en diciembre, según informó ayer.

El primer edificio que liberará será el de la calle Principado, 3 –catalogado de 1909, obra de Manuel del Busto–. El conocido como 'edificio verde' ha pasado a manos de la Junta General del Principado por cerca de 4 millones de euros. La institución regional quiere trasladar a ese inmueble todos los despachos de los diputados y los grupos políticos, dejando el edificio institucional solo para la actividad política como los plenos y comisiones.

Para vaciárselo a su nuevo propietario, la Universidad ha sacado un contrato para la organización, planificación, desmontaje y traslado de equipamiento, equipos informáticos, documentos y enseres varios del edificio. La empresa tendrá que coordinarse para estas labores, que durarán tres semana una vez adjudicado el contrato, con los servicios vinculados a esta sede: el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Cultural, que comparte la planta baja con el Vicerrectorado de Internacionalización; la Secretaría General, en la tercera planta, y el Sindicato Independiente de Personal de la Universidad (SIPU), que ocupa parte del cuarto piso.

Tras el traslado de los estudios de Minas a Mieres, la institución desarrolla ahora esta actuación «estratégica» para unificar los servicios administrativos centrales con el objetivo de «favorecer la colaboración entre vicerrectorados, optimizar la gestión y reducir costes administrativos». Afectará a otras sedes como los inmuebles de la calle González Besada, el Palacio de Quirós y el propio Rectorado, dejando el Edificio Histórico solo para actos protocolarios.