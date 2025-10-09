El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La antigua Escuela de Minas, donde se están realizando labores de retirada de amianto. Juan Carlos Román

La Universidad de Oviedo comenzará los traslados para reagrupar sedes en la Escuela de Minas en diciembre

La institución académica liberará el edificio del número 3 de la calle Principado, ahora propiedad de la Junta General

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:11

Comenta

La Universidad de Oviedo avanza con su plan para concentrar servicios administrativos centrales, ahora repartidos por varias sedes de Oviedo, en la antigua ... Escuela de Minas. Para ello, ejecuta varios pasos de forma paralela. Por un lado, la retirada del amianto del tejado del edificio de la calle Independencia, labores que se están desarrollando desde mayo, a lo que se suma la mejora de la eficiencia energética y la carpintería, y por otro, con la rehabilitación y adaptación de espacios, que comenzará más adelante. No obstante, sin la necesidad de ejecutar estas dos fases, la institución académica iniciará los traslados de cara a esa reagrupación en diciembre, según informó ayer.

