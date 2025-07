La Universidad dispondrá del proyecto para reconvertir la Escuela de Minas a finales de año

Susana Neira Oviedo Jueves, 31 de julio 2025, 22:52 Comenta Compartir

La Universidad de Oviedo continúa con su hoja de ruta para reconvertir la antigua Escuela de Minas en un pabellón de gobierno con los espacios administrativos centrales de la institución ajena a la petición del alcalde, Alfredo Canteli, y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús Chamorro. Al tiempo que este miércoles el rector, Ignacio Villaverde, les reclamó que «no se tomen decisiones ni se hable con esa alegría de un edificio que no les pertenece», la Universidad formalizó el contrato con la empresa Inspyra Servicios Técnicos S. L. para la redacción del proyecto básico de reforma del complejo de la calle Independencia. El plazo de ejecución es de cuatro meses y medio, por lo que dispondrá del documento a finales de este mismo año.

La Escuela de Minas, ahora en plenas labores de retirada del amianto –unos 3.000 metros cuadrados– y a punto de comenzar los trabajos de mejora de la eficiencia energética, ofrecerá un nuevo uso tras el polémico traslado de los estudios al Campus de Barredo, en Mieres. La redacción de este plan de nuevos usos que desarrollará la primera de las tres fases previstas, y supondrá una inversión de 145.000 euros, busca esa unificación de espacios en un solo inmueble, con «el fin de mejorar la eficiencia, la accesibilidad y la colaboración entre los diferentes servicios universitarios dispersos en la capital asturiana», según informó cuando licitó el contrato el pasado abril.

Reducir costes operativos y optimizar la toma de decisiones al facilitar el acceso a recursos compartidos son algunos de los objetivos del proyecto para el inmueble, con una superficie construida de 16.590 metros cuadrados, que seguirá teniendo usos universitarios pese a las voces ajenas que lo reclaman como solución provisional a la necesaria reagrupación de sedes judiciales, una vez que el traslado de facultades a El Cristo para desalojar las facultades de Llamaquique se dilatará hasta 2031.

Minas, en Oviedo, acogerá servicios generales, órganos generales de la Universidad y zonas académicas. Para ello, trasladará los servicios que actualmente se ubican en la calle Principado, 3, el inmueble conocido como Edificio Verde, sede actual de los vicerrectorados de Internacionalización y de Extensión Universitaria y Proyección Cultural y la Secretaría General. También los del número 13 de la calle González Besada, donde se aloja el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad; los espacios administrativos, incluida la gerencia, en el Palacio Quirós; y el edificio de los vicerrectorados, en el callejón del Edificio Histórico e Ignacio de Otto. Este último acoge, entre otras dependencias, los vicerrectorados de Investigación, de Políticas del Profesorado y Ordenación Académica, de Transferencias y Relaciones con la Empresa. Ya por último, se trasladará igualmente a Minas el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Coordinación de Campus, en el edificio del Rectorado. El Edificio Histórico, eso sí, continuará siendo la sede para actos protocolarios.

Esa primera fase, la que ahora se definirá, contempla la rehabilitación estructural y adaptativa del edificio de Minas para el traslado del edificio Principado y de González Besada. La segunda, lo ubicado en Palacio de Quirós y los edificios de los vicerrectorados y rectorado; y la tercera, «para el conjunto encastrado en el edificio del Hospital Reconquista, patio posterior y la urbanización exterior».

Propuestas encontradas

Con esta planificación, la Universidad descarta la propuesta recuperada por el presidente del TSJA, que apuntó a Minas como «la idea primigenia y el acuerdo que teníamos con la comunidad autónoma» para solucionar la dispersión de sedes a corto plazo. Un plan que contaría con el respaldo del alcalde, Alfredo Canteli. «La idea de que los juzgados pudieran ir a la Escuela de Minas es mía, compartida con Chamorro. Me agrada mucho que haya admitido mi propuesta que, en primer lugar, trasladé a Presidencia del Principado. Los tres estábamos en el tema. Yo llamé a Adrián (Barbón) para comentárselo», detalló el regidor, para quien otros planes son «gastar dinero y tirarlo más adelante». El rector les rebatió: «No entiendo dónde está ese acuerdo primigenio; me parece curioso que haya un acuerdo entre dos entes sobre un edificio que no es de su propiedad».

El PSOE pide a Canteli que «deje de enredar» y que Oviedo no pierda las sedes judiciales Los tres grupos políticos de la oposición se desmarcaron este jueves de la idea del alcalde, Alfredo Canteli, de agrupar los órganos judiciales dispersos por la ciudad en la Escuela de Minas como solución provisional y defendieron la autonomía de la Universidad, que reconvertirá este edificio en un pabellón de gobierno con servicios universitarios. El PSOE reclamó al regidor popular que «deje de enredar y se preocupe de que Oviedo no pierda las sedes judiciales» –a las que aspira Siero–; Izquierda Unida- Convocatoria por Oviedo denunció el «acoso trumpista a la institución» y reclamó respeto y colaboración para mejorar El Cristo, Oviedo y la Universidad Pública, mientras que Vox consideró que se trata de una «labor de distracción por parte del Principado unida a la falta de liderazgo y de músculo por parte del Ayuntamiento, que no es capaz de defender los intereses de su municipio. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, advirtió de la «obsesión» del alcalde con la Escuela de Minas y recordó que «la anterior obcecación, cuando utilizó los recursos municipales para oponerse al traslado de los estudios, nos costó 45.000 euros en pleitos y condenas en costas». Por tanto, le propuso que «deje de enredar y respete tanto la autonomía universitaria como las competencias de otras administraciones». En su opinión, la propuesta de reagrupar sedes judiciales en el inmueble de la calle Independencia no cuenta «ni siquiera» con un estudio para averiguar si cumple los requisitos. Vamos de ocurrencia en ocurrencia y el supuesto sentido común del que presume el alcalde consiste en decirle al propietario de un edificio que está remodelando que se lo regale a otros». Y le recordó que la competencia de decidir y solucionar la dispersión judicial corresponde al Principado. Gaspar Llamazares, portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, insistió en el «acoso trumpista» del equipo de gobierno. «En vez de ejercer las competencias propias y colaborar en buscar soluciones para ámbitos estratégicos como El Cristo, este equipo de gobierno se dedica a la revancha alicorta y a la polémica inútil», reprochó, al tiempo que advirtió de que «tras el desembarco de las franquicias de las universidades privadas en Asturias, ahora parece que el oscuro objeto del deseo es el pabellón de gobierno; un nuevo ataque a la autonomía universitaria». La portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, respaldó igualmente a la Universidad, que ya ha comenzado las labores para la reagrupación de sus servicios, acusó especialmente al Gobierno regional de «incapacidad para el desarrollo del ámbito de El Cristo-Buenavista» y apostó por destinar Llamaquique a la Justicia.