La Universidad de Oviedo acometerá reformas en Llamaquique mientras avanza el plan de El Cristo

Dice Ignacio Villaverde que no quiere ser recordado como «el rector del ladrillo», pero defiende que la Universidad de Oviedo necesita ahora un importante ... impulso en infraestructuras. El plan más importante, es evidente, es el futuro campus de El Cristo, «el reto más ambicioso que ha tenido esta universidad en los últimos años». Ambicioso pero también «complejo», de «ritmo pausado», por la intervención de varias administraciones. La Universidad dice que ha cumplido con su parte hasta que le toque el siguiente paso, que será licitar los trabajos. Mientras tanto, la institución y el Principado de Asturias analizan el panel presupuestario, esto es, cuánto dinero se va a destinar en cada ejercicio, empezando en 2026, para que salga adelante el gran campus. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Oviedo estudia si es necesario redactar un plan especial o sería suficiente con un cambio de usos en el Plan General de Ordenación. De esta cuestiones dependerá finalmente cuánto se alargará el proyecto, aunque el objetivo estaba puesto en 2030.

Lo que sí parece claro ahora mismo es que la obra se hará por fases, lo que permitirá a su vez ir trasladando los servicios universitarios de Llamaquique a El Cristo también de forma paulatina. Hay que recordar que los planes pasan por crear allí un edificio departamental y de laboratorios de investigación en Silicosis, un gran aulario para albergar la docencia de tres facultades en Maternidad, y servicios comunes y administrativos para el conjunto del campus en Consultas Externas. Las tres facultades que se van a trasladar son Formación del Profesorado y Ciencias, que están ahora en Llamaquique, y la Escuela de Ingenería Informática, en Los Catalanes.

La cuestión es que Formación del Profesorado y Ciencias tienen serios problemas de espacio. Lo vienen diciendo desde hace tiempo y, aunque todo se había fiado a la mudanza a El Cristo ésta va a tardar demasiado. Por eso, la Universidad de Oviedo ha decidido acometer reformas en Llamaquique para atender a la situación y ofrecer una solución temporal.

El problema es especialmente acuciante para Formación del Profesorado, que acoge desde este año también a los alumnos del nuevo grado de Deportes. El centro ya había advertido que cuando llegaran los estudiantes de segundo no habría espacio para todos. Por so, el rectorado va a optar por una «solución transitoria» que trasladará a las direcciones de los centros próximamente. Aprovechando la revisión del modelo de financiación que Universidad y Principado de Asturias están llevando a cabo tres años después de la firma del contrato programa, Ignacio Villaverde va a solicitar al Ejecutivo una mayor partida para infraestructuras (la actual es de dos millones y «cualquier intervención en nuestros edificios no baja de700.000), principalmente para «comprometer una fuerte inversión en espacios en el campus de Llamaquique y poder atender a sus necesidades más urgentes de espacio».

No se tratará de construir nuevos edificios, ya que no hay que olvidar que es algo transitorio. Pero sí habrá intervenciones en todos los centros del campus con «una visión global», esto es, partiendo de la base de que los espacios puedan ser compartidos, como ya se hace actualmente en Geología. Lo que ha dejado de ser una opción es la antigua Escuela de Minas, cuyo proyecto de rehabilitación ya está en marcha e incluye el traslado de servicios administrativos y vicerrectorados de la Universidad y no queda ya sitio para la docencia.

Otra de las prioridades de la Universidad en cuanto a infraestructuras está también en Oviedo y es el campus de El Milán, donde al rector le gustaría actuar en las envolventes y lograr edificios más eficientes.