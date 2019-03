Uviéu, «victoria» o «imposición» Un cartel señalizando Oviedo, con la nueva toponimia escrita por encima. / MARIO ROJAS La oficialización del topónimo tradicional de Oviedo divide al equipo de gobierno y la oposición ALBERTO ARCE OVIEDO. Viernes, 15 marzo 2019, 02:55

Entre la «victoria» y la «imposición». Así se han tomado los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento la oficialización del topónimo Uviéu, que desde anteayer, y por decreto del Consejo de Gobierno del Ejecutivo regional, pasa a sumarse a la nomenclatura en castellano de la ciudad junto a 1.300 pueblos, parroquias y barrios del municipio. Nombres como San Istiba (San Esteban de las Cruces), El Monte Cerráu (Montecerrao), San Llázaro (San Lázaro), Cualloto (Colloto) o Llatores (Latores), que han suscitado las críticas al tripartito desde la oposición.

No obstante, según el concejal de Urbanismo, Ignacio Fernández del Páramo, la medida solo puede recibirse con «alegría», ya que, como aseguró, «quien no cuida su patrimonio, no cuida el legado que le deja a sus hijos». En ese sentido, afeó al Partido Popular los «veinte años de retraso» de la iniciativa, y explicó que dicha revisión toponímica, conjugada a la del Plan General, ha servido, además, para catalogar los núcleos rurales del concejo y «conocer su ubicación».

Algo parecido, por su parte, expresó el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Diego Valiño, al explicar que «tras trabajar intensamente en ello, al fin lo hemos conseguido». Según sus palabras, Oviedo, como capital del Principado, «no se podía quedar al margen de su patrimonio». Y todo ello, argumentó, ante el «nulo respeto del PP por la cultura popular, que hizo que el proyecto se quedase en un cajón pese a existir una ley de 1998 y un decreto de 2002 a su favor».

Sin embargo, en las filas de la oposición, la oficialización del término Uviéu no ha sido tan bien recibida. Así, como aventuró el portavoz del Partido Popular ovetense, Gerardo Antuña, «estamos hablando de unos términos que en muchos casos, según hemos comprobado por los informes de la propia junta de la toponimia, no utiliza nadie». Una «imposición» y una «pura impostura», sentenció. El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, a su vez, no se quedó atrás en las críticas y advirtió que «los ovetenses seguirán diciendo Oviedo, en vez de Uvieu, por mucho que el tripartito se empeñe en imponer usos y costumbres a calzador».