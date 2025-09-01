Los vecinos de La Tenderina son los que más renta dedican al alquiler en Oviedo, dice el PSOE

La Tenderina y Colloto son las zonas de Oviedo en las que los vecinos dedican más porcentaje de su renta familiar al alquiler de una ... vivienda, en concreto un 43,13 por ciento, sobre un cálculo de 857 euros de precio medio al que hay que sumar 263 euros de gastos en suministros mensuales (luz, agua, etc), según datos que ofrecieron este lunes los concejales del PSOE, Carlos Fernández Llaneza y Juan Álvarez Areces.

Santullano-Ventanielles-Rubín y La Monxina se colocan en el segundo escalón de los barrios ovetenses más tensionados por el precio del alquiler con un 42,38 por ciento de la renta neta media por hogar destinada a este fin. Los datos que manejan los socialistas están entresacados de varias estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el informe 'Estado y evolución de la pobreza en Oviedo', elaborado por el propio PSOE local en el umbral del año 2023.

A la vista de los datos, los socialistas piden al equipo de gobierno a que inste al Principado «a que se incluyan las zonas tensionadas en Oviedo, que son todas menos el casco antiguo, la zona del Campillín y Avenida de Galicia-Llamaquique, en la primera etapa de zonas tensionadas para controlar el precio de los alquileres y atajar así el problema que existe en la ciudad». Además, reclaman al Ayuntamiento la realización de un completo informe sobre la situación de la vivienda en alquiler en Oviedo y «así saber de primera mano y con más exactitud los problemas y cómo atajarlos».

Todo ello lo reclamará en el Pleno municipal de septiembre a través de una proposición de urgencia. «El problema de la vivienda es poliédrico pero la Ley de vivienda da herramientas para solucionar los problemas, en este caso el del alquiler, que son las zonas tensionadas, para mejorar la vida de las personas con las rentas más bajas», aseguró Juan Álvarez Areces

El PSOE se ha visto obligado a presentar sus propias cifras ya que los datos ofrecidos por la Consejería de Vivienda en su estudio sobre zonas tensionadas son bastante más genéricos y menos concretos que los que manejan los socialistas, afirmaron.

Ávarez Areces aseguró que Oviedo está siendo agraviado con la presión de los altos precios de los alquileres y la baja oferta de vivienda en el municipio «por la presión de la proliferación de pisos turísticos o viviendas para los estudiantes de los cursos MIR, que reducen el mercado para las familias que quieran alquilar un piso». Y añadió: «En la ciudad no hay zonas refugio en las que los vecinos puedan acceder a la vivienda a precios razonables».

Por su parte, Fernández Llaneza destacó «la vivienda no es un lujo, es un derecho» y habló sobre la «herramienta eficaz» para ir solucionando el problema de los altos precios de los alquileres porque «ante la inacción del equipo de gobierno hay herramientas que pueden funcionar y se está demostrando. Oviedo está en una situación crítica ante el alquiler».

Además, señaló el portavoz socialista e que «no cabe la discusión sobre si el asunto de la vivienda en Oviedo es un problema ideológico porque los datos están ahí».