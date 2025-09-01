El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Calle de La Tenderina. Mario Rojas
La vivienda en Oviedo

Los vecinos de La Tenderina son los que más renta dedican al alquiler en Oviedo, dice el PSOE

Llaneza pide al PP que inste al Principado a incluir las zonas tensionadas de la ciudad en el mapa de los problemas de la vivienda

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:19

La Tenderina y Colloto son las zonas de Oviedo en las que los vecinos dedican más porcentaje de su renta familiar al alquiler de una ... vivienda, en concreto un 43,13 por ciento, sobre un cálculo de 857 euros de precio medio al que hay que sumar 263 euros de gastos en suministros mensuales (luz, agua, etc), según datos que ofrecieron este lunes los concejales del PSOE, Carlos Fernández Llaneza y Juan Álvarez Areces.

