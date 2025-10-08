Vox pide retirar ayudas a Codopa por oponerse al izado de bandera en colegios de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado que se revise el convenio de 20.000 euros suscrito con ... la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa), por considerar «incompatible» subvencionar a una entidad que «rechaza la puesta en valor de la bandera española y de las Fuerzas Armadas». En esos términos se pronunció este miércoles la portavoz de la formación, Sonsoles Peralta.

«Esta entidad se ha opuesto a la celebración de actos castrenses y exhibición de material militar no sólo en centros educativos, sino también en espacios públicos», aseguró, para añadir a renglón seguido que «la bandera de España es un símbolo de unión y de integridad de la patria, simboliza a nuestra nación y representa los valores expresados en la Constitución; pero ya es conocido por todos… Que este tipo de entidades y asociaciones alineadas con la izquierda y valores independentistas muestran un desprecio absoluto hacia los símbolos que nos representan a todos los españoles», denunció Peralta.

«Las administraciones públicas deben velar por la defensa y la protección de los símbolos nacionales, y el Ayuntamiento de Oviedo tiene el deber y la obligación moral de proteger los símbolos que garantizan nuestro ordenamiento jurídico y que deben estar presentes en las futuras generaciones para que los sientan como suyos y los pongan en valor», advirtió la portavoz de la formación conservadora.

«Discurso ideologizado»

En ese sentido, Peralta calificó como «inadmisible» que, en lugar de «respeto y amor a España», se promueva «un discurso ideologizado contra nuestras Fuerzas Armadas y contra nuestra bandera nacional, y menos aún si está invitado por asociaciones que reciben ingentes cantidades de dinero público que salen del bolsillo de los españoles». Así, instó al gobierno local que lidera el popular Alfredo Canteli a «tomar medidas de forma inmediata», al tiempo que se refirió a Codopa como un «chiringuito ideológico disfrazado de cooperación».

Es por ello que Vox exige «revisar los términos del convenio con Codopa» y reclama al PP que actúe «en coherencia con la propuesta de ley de defensa de los símbolos nacionales presentada en el Senado».