Izado de bandera en el colegio Santa María del Naranco en una imagen de archivo. Alex Piña

Vox pide retirar ayudas a Codopa por oponerse al izado de bandera en colegios de Oviedo

Sonsoles Peralta califica a la Coordinadora de ONGD del Principado como un «chiringuito ideológico disfrazado de cooperación»

E. C.

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:05

Comenta

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo ha solicitado que se revise el convenio de 20.000 euros suscrito con ... la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias (Codopa), por considerar «incompatible» subvencionar a una entidad que «rechaza la puesta en valor de la bandera española y de las Fuerzas Armadas». En esos términos se pronunció este miércoles la portavoz de la formación, Sonsoles Peralta.

